В ВМС рассказали, зачем россиянам корабли в Черном море

Российский военный корабль в порту. Фото: росСМИ

В последнее время в Черном море стало меньше вражеских кораблей, оснащенных крылатыми ракетами. В ВМС считают, что россияне выводят их не для того, чтобы обстреливать Украину, а чтобы отвлекать украинскую ПВО.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Военно-Морских Сил ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Отвлекающий маневр

По словам спикера ВМС, россияне предпочитают массовые ракетные обстрелы, а не одиночные, ведь последние неэффективны.

"Низкая эффективность по состоянию на данный момент этих систем вооружения заставила врага их использовать больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Он также отметил, что когда в море выходит один или два носителя "Калибров", они используются не для пусков, а для охраны пункта базирования.

Есть ли опасность

В то же время опасность российских ударов с моря остается. Дмитрий Плетенчук напомнил, что оккупантам достаточно нескольких часов, чтобы развернуться, выйти в море и отстреляться.

Напомним, Украина приглашает мониторинговую миссию Международной морской организации, чтобы фиксировать преступления россиян против портов и гражданских судов.

Также в ВМС объяснили, как российский флот влияет на ход боевых действий.