У ВМС розповіли, навіщо росіянам кораблі у Чорному морі

Російський військовий корабель в порту. Фото: росЗМІ

Останнім часом у Чорному морі поменшало ворожих кораблів, оснащених крилатими ракетами. У ВМС вважають, що росіяни виводять їх не для того, щоби обстрілювати Україну, а щоби відволікати українську ППО.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських Сил ВМС Дмитро Плетенчук.

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Відволікаючий маневр

За словами спікера ВМС, росіяни віддають перевагу масовим ракетним обстрілам, а не поодиноким, адже останні є неефективними.

"Низька ефективність станом на зараз цих систем озброєння змусила ворога їх використовувати більше для відволікання ППО під час масованих ракетних атак", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Він також зазначив, що коли у море виходить один чи два носії "Калібрів", вони застосовуються не для пусків, а для охорони пункту базування.

Чи є небезпека

Водночас, небезпека російських ударів з моря залишається. Дмитро Плетенчук нагадав, що окупантам достатньо кількох годин, щоб розгорнутися, вийти в море, і відстрілятися.

Нагадаємо, Україна запрошує моніторингову місію Міжнародної морської організації, щоби фіксувати злочини росіян проти портів і цивільних суден.

Також у ВМС пояснили, як російський флот впливає на перебіг бойових дій.