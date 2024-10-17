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У Чорному морі чергує носій Калібрів — чим це загрожує

17 жовтня 2024 10:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російські кораблі у Чорному морі 17 жовтня — загроза для Одещини
Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 17 жовтня, росіяни вивели кораблі у Чорне море. Один з них може завдати удару по Україні й, зокрема, по Одеській області, адже є носієм крилатих ракет.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні:

  • в Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Росія вивела ракетоносії "Калібрів" у Чорне море — загроза ударів по Україні - фото 1
Кількість російських кораблів у морях.
Фото: ВМС ЗСУ

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, вночі ворог атакував Одещину дронами.

Також міністри закордонних справ північноєвропейських країн закликали надати військову допомогу Україні у пришвидшеному режимі.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів

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