Вибухи в Одесі 17 жовтня 2024 року

Сили ППО знищують ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи в Одесі лунають в ніч проти 17 жовтня. В місті працюють сили ППО, оскільки росіяни атакують населений пункт безпілотниками.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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"Одеса. Бойова робота ППО. Вдалого полювання", — написав Братчук о 01:01 у своєму Telegram.

Перед цим, о 00:59, Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області рухаються ворожі БпЛА.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:14, карта повітряних тривог має такий вигляд. На мапі видно, що "почервоніння" в цей час у більшості областей України. Тривога пов'язана саме через загрозу застосування дронів. Перші БпЛА були зафіксовані у Чернігівській області о 21:18.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що уночі в четвер, 17 жовтня, вибухи також прогриміли і в передмісті Києва.

Також ми писали, що вибух був і в Харкові ввечері у середу, 16 жовтня. В області в той час було оголошено повітряну тривогу.