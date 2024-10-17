Российские корабли в Черном море 17 октября — угроза для Одесщины

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

В четверг, 17 октября, россияне вывели корабли в Черное море. Один из них может нанести удар по Украине и, в частности, по Одесской области, так как является носителем крылатых ракет.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве:

в Черном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Количество российских кораблей в морях.

Фото: ВМС ВСУ

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, поражен двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражен крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Потоплен на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, ночью враг атаковал Одесчину дронами.

Также министры иностранных дел североевропейских стран призвали оказать военную помощь Украине в ускоренном режиме.