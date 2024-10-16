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Україна має отримувати військову допомогу у пришвидшеному режимі

16 жовтня 2024 20:23
Рвачова Анастасія - редактор
Більше військової допомоги Україні: Ісландія закликає партнерів не зволікати з рішеннями
Боєприпаси для українських HIMARS. Фото: United States Department of Defense
Рвачова Анастасія - редактор

Протягом останніх кількох місяців кількість військової допомоги для України від міжнародних партнерів зменшилася. Проте вона має надходити набагато швидше, над чим і працюють країни нордично-балтійської вісімки. 

Про це на пресбрифінгу в Одесі заявив  постійний держсекретар Ісландії Мартін Еййолфссон. 

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За його словами, ініціатива у війні вже давно на боці Росії саме через те, що "партнери тягнуть з важливими рішеннями". 

"Україна дає опір брутальній агресії. І тому нам необхідно надавати допомогу та асистувати Україні у питаннях, де ми можемо це зробити. Цього року вже була підписана двостороння безпекова угода, тому ми маємо продовжувати працювати в цьому напрямку", — розповідає дипломат. 

Також він наголошує на тому, що Ісландія направить більше ресурсів на розмінування деокупованих територій України. 

Посилення санкцій проти РФ

Варто зазначити, що у протидії російській агресії активно допомагає й Фінляндія, яка також пережила окупацію. Тому нордична країна сприятиме у розширенні переліку санкцій проти агресора. 

"Нам треба посилити режим санкцій і треба впевнитися, що ці санкції будуть діяти та що ми зможемо побороти Росію. І, звісно, в рамках міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства Росія має бути притягнена до відповідальності за злочини, які вона вчинила", — наголошує держсекретар МЗС та МО Фінляндії Пасі Раял. 

Нагадаємо, голова МЗС на брифінгу в Одесі заявив, що РФ готує удар по ядерних об'єктах.

Також ми писали, що в України не має бути жодних обмежень щодо використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії. Адже перемога України важлива для європейської та світової архітектури безпеки.  

Одеса МЗС військова допомога Ісландія Фінляндія Новини Одеси війна в Україні

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