Більше військової допомоги Україні: Ісландія закликає партнерів не зволікати з рішеннями

Боєприпаси для українських HIMARS. Фото: United States Department of Defense

Протягом останніх кількох місяців кількість військової допомоги для України від міжнародних партнерів зменшилася. Проте вона має надходити набагато швидше, над чим і працюють країни нордично-балтійської вісімки.

Про це на пресбрифінгу в Одесі заявив постійний держсекретар Ісландії Мартін Еййолфссон.

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За його словами, ініціатива у війні вже давно на боці Росії саме через те, що "партнери тягнуть з важливими рішеннями".

"Україна дає опір брутальній агресії. І тому нам необхідно надавати допомогу та асистувати Україні у питаннях, де ми можемо це зробити. Цього року вже була підписана двостороння безпекова угода, тому ми маємо продовжувати працювати в цьому напрямку", — розповідає дипломат.

Також він наголошує на тому, що Ісландія направить більше ресурсів на розмінування деокупованих територій України.

Посилення санкцій проти РФ

Варто зазначити, що у протидії російській агресії активно допомагає й Фінляндія, яка також пережила окупацію. Тому нордична країна сприятиме у розширенні переліку санкцій проти агресора.

"Нам треба посилити режим санкцій і треба впевнитися, що ці санкції будуть діяти та що ми зможемо побороти Росію. І, звісно, в рамках міжнародного гуманітарного права та міжнародного законодавства Росія має бути притягнена до відповідальності за злочини, які вона вчинила", — наголошує держсекретар МЗС та МО Фінляндії Пасі Раял.

Нагадаємо, голова МЗС на брифінгу в Одесі заявив, що РФ готує удар по ядерних об'єктах.

Також ми писали, що в України не має бути жодних обмежень щодо використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії. Адже перемога України важлива для європейської та світової архітектури безпеки.