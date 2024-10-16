Естонія закликає дозволити Україні бити по об'єктах в РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкни. Фото: Новини.LIVE

В України не має бути жодних обмежень щодо використання західної зброї для ударів по об'єктах на території Росії. Адже перемога України важлива для європейської та світової архітектури безпеки.

Про це на брифінгу в Одесі заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкни.

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За словами посадовця, Естонія буде й надали нарощувати допомогу Україні. Він зазначив, що вигнання окупантів та дієві гарантії безпеки важливі не тільки для Києва, але й для усієї Європи.

"Ми маємо розуміти: в України не може бути обмежень щодо використання зброї. Україна має давати відповідь і бити по військових об'єктах у Росії", — зазначив Маргус Цахкни.

Він також заявив, що операція ЗСУ у Курській області була необхідною і в майбутньому ми побачимо її результат.

Крім того, Маргус Цахкни розкритикував будь-які мирні пропозиції від третіх країн, які не враховують інтересів України.

"Ми маємо розуміти, що ніякого миру без України бути не може", — наголосив він.

Нагадаємо, голова МЗС на брифінгу в Одесі заявив, що РФ готує удар по ядерних об'єктах.

Також Україна пропонує міжнародній спільноті моніторити злочини росіян проти цивільної інфраструктури.