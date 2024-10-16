Росія може вдарити по ядерних обʼєктах України: що кажуть в МЗС

РФ готує удар по ядерних обʼєктах — голова МЗС на брифінгу в Одесі
Російська Федерація постійно проводить розвідку над військовою та критичною інфраструктурою. Саме тому Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по території ворога, щоб упередити ризики.
Про це на пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Хочу одразу уточнити, що йдеться виключно про військові обʼєкти на території РФ. Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. І я радий, що мої колеги підтримують це право", — зазначає голова МЗС.
Загроза ядерній безпеці
Українська сторона отримала докази підготовки окупантами до можливого удару по ядерних об'єктах. Наразі армія-агресорка проводить навчання у цьому секторі.
"Ми повинні їх зупинити будь-яким шляхом. Бо інакше буде пізно. Нам потрібно мати дозвіл на удар по військових обʼєктах у тилу. І ми так зможемо зберегти свою інфраструктуру", — додає дипломат.
Нагадаємо, за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, упродовж останньої доби окупанти завдавали ударів по області fpv-дронами, артилерією, "шахедами" та ракетами.
Також ми писали, що 14 жовтня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений.
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