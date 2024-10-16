Росія може вдарити по ядерних обʼєктах України: що кажуть в МЗС

Удар по українській електростанції. Фото: з відкритих джерел

Російська Федерація постійно проводить розвідку над військовою та критичною інфраструктурою. Саме тому Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет далекого радіусу дії по території ворога, щоб упередити ризики.

Про це на пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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"Хочу одразу уточнити, що йдеться виключно про військові обʼєкти на території РФ. Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. І я радий, що мої колеги підтримують це право", — зазначає голова МЗС.

Загроза ядерній безпеці

Українська сторона отримала докази підготовки окупантами до можливого удару по ядерних об'єктах. Наразі армія-агресорка проводить навчання у цьому секторі.

"Ми повинні їх зупинити будь-яким шляхом. Бо інакше буде пізно. Нам потрібно мати дозвіл на удар по військових обʼєктах у тилу. І ми так зможемо зберегти свою інфраструктуру", — додає дипломат.

Нагадаємо, за даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, упродовж останньої доби окупанти завдавали ударів по області fpv-дронами, артилерією, "шахедами" та ракетами.

Також ми писали, що 14 жовтня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на мешканців Херсонщини, є поранений.