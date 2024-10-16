Россия может ударить по ядерным объектам Украины: что говорят в МИДе

Удар по украинской электростанции. Фото: из открытых источников

Российская Федерация постоянно ведет разведку над военной и критической инфраструктурой. Именно поэтому Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по территории врага, чтобы предотвратить риски.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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"Хочу сразу уточнить, что речь идет исключительно о военных объектах на территории РФ. Это наше право, согласно уставу ООН, как защищаемой стране. Это право по самообороне оправдано. И я рад, что мои коллеги поддерживают это право", — отмечает глава МИД.

Угроза ядерной безопасности

Украинская сторона получила доказательства подготовки оккупантов к возможному удару по ядерным объектам. В настоящее время армия-агрессор проводит обучение в этом секторе.

"Мы должны их остановить любым путем. Потому что иначе будет поздно. Нам нужно иметь разрешение на удар по военным объектам в тылу. И мы так сможем сохранить свою инфраструктуру", — добавляет дипломат.

Напомним, по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, на протяжении последних суток оккупаны наносили удары по области fpv-дронами, артиллерией, "шахедами" и ракетами.

Также мы писали, что 14 октября российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на жителей Херсонщины, ранены.