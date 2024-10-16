Эстония призывает разрешить Украине бить по объектам в РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкны. Фото: Новини.LIVE

У Украины не должно быть никаких ограничений использования западного оружия для ударов по объектам на территории России. Ведь победа Украины важна для европейской и мировой архитектуры безопасности.

Об этом на брифинге в Одессе заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкны.

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По словам чиновника, Эстония будет и предоставить наращивать помощь Украине. Он отметил, что изгнание оккупантов и действенные гарантии безопасности важны не только для Киева, но и для всей Европы.

"Мы должны понимать: у Украины не может быть ограничений по использованию оружия. Украина должна давать ответ и бить по военным объектам в России", — отметил Маргус Цахкны.

Он также заявил, что операция ВСУ в Курской области была необходимой, и в будущем мы увидим ее результат.

Кроме того, Маргус Цахкны подверг критике любые мирные предложения от третьих стран, которые не учитывают интересы Украины.

"Мы должны понимать, что никакого мира без Украины быть не может", — подчеркнул он.

Напомним, глава МИД на брифинге в Одессе заявил, что РФ готовит удар по ядерным объектам.

Также Украина предлагает международному сообществу мониторить преступления россиян против гражданской инфраструктуры.