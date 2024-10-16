Больше военной помощи Украине: Исландия призывает партнеров не медлить с решениями

Боеприпасы для HIMARS. Фото: United States Department of Defense

За последние несколько месяцев количество военной помощи для Украины от международных партнеров уменьшилось. Однако она должна поступать гораздо быстрее, над чем и работают страны нордично-балтийской восьмерки.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе заявил постоянный госсекретарь Исландии Мартин Эйолфссон.

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По его словам, инициатива в войне уже давно на стороне России именно потому, что "партнеры тянут с важными решениями".

"Украина сопротивляется брутальной агрессии. И поэтому нам необходимо оказывать помощь и ассистировать Украине в вопросах, где мы можем это сделать. В этом году уже было подписано двустороннее соглашение о безопасности, поэтому мы должны продолжать работать в этом направлении", — рассказывает дипломат.

Также он отмечает, что Исландия направит больше ресурсов на разминирование деоккупированных территорий Украины.

Ужесточение санкций против РФ

Следует отметить, что в противодействии российской агрессии активно помогает и Финляндия, также пережившая оккупацию. Поэтому нордическая страна будет способствовать расширению перечня санкций против агрессора.

"Нам нужно усилить режим санкций и нужно убедиться, что эти санкции будут действовать и что мы сможем побороть Россию. И, конечно, в рамках международного гуманитарного права и международного законодательства Россия должна быть привлечена к ответственности за преступления, которые она совершила", — отмечает госсекретарь МИД и МО Финляндии Паси Раял.

Напомним, глава МИД на брифинге в Одессе заявил, что РФ готовит удар по ядерным объектам.

Также мы писали, что у Украины не должно быть никаких ограничений использования западного оружия для ударов по объектам на территории России. Ведь победа Украины важна для европейского и мирового зодчества безопасности.