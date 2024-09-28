Тетраподи на пляжі Білгород-Дністровського почали занурюватися у пісок за два місяці

Тетраподи в піску на Одещині. Фото: соцмережі

У Білгород-Дністровському, що на Одещині, тетраподи на місцевому пляжі, почали занурюватися у пісок. Таким чином оборонні загородження втрачають свою функцію захисту берегової лінії від висадки російського десанту.

Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомили місцеві пабліки з посилання на очевидців.

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Тетраподи на Одещині. Фото: соцмережі

Тетраподи занурюються у пісок

Тетраподи, за два місяці після монтажу почали поступово занурюватися у пісок, що видно на фотографіях, зроблених з інтервалом у часі. Ці бетонні конструкції, які мали виконувати функцію захисного бар'єра між водою та берегом, поступово втрачають свою ефективність.

Оборонні загородження після установки. Фото: соцмережі

Оборонні загородження після двох місяців на пляжі. Фото: соцмережі

Місцеві жителі висловлюють обурення через те, що ситуацію ігнорують. За їхніми словами, на виготовлення і встановлення тетраподів було витрачено значні кошти, проте результат не виправдав очікувань. Люди непокояться, що невдовзі ці конструкції взагалі перестануть виконувати своє призначення, ставши даремними.

Які оборонні споруди будуть на Одещині

В регіоні активно будуються фортифікаційні споруди, встановлюються загороджувальні рубежі — "зуби драконів", протитанкові рви та інші загородження. Тетрапод — це інженерна конструкція, тетраедроподібний залізобетоннний блок. Їх використовують при створенні берегозахисних і огороджувальних споруд.

Ми писали, що для багатьох мешканців регіону зведення захисних конструкцій стало головною проблемою. Люди висловлюють своє незадоволення та вимагають компенсації за втрату землі.

Також ми писали, що на ранок суботи, 28 вересня, в Чорному морі зафіксовано два російські ракетоносії, оснащених крилатими ракетами типу "Калібр", які здатні завдавати ударів по території України та, зокрема, Одеської області.