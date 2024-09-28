Загроза з Чорного моря сьогодні: росіяни вивели споряджені ракетоносії

Ракетоносій на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

На ранок суботи, 28 вересня, в Чорному морі зафіксовано два російські ракетоносії, оснащених крилатими ракетами типу "Калібр", які здатні завдавати ударів по території України та Одеської області зокрема. Окрім цього, на чергуванні спостерігається і десантний корабель. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Нагадаємо, через обмежені логістичні можливості в окупованому Криму Росія буде змушена посилювати використання мосту для постачання, оскільки альтернативних шляхів поки що немає.

Також ми писали, що Новоросійськ залишається останнім значним портом базування російських військових у Чорному морі.