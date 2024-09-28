Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженные ракетоносители

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

На утро субботы, 28 сентября, в Черном море зафиксированы два российских ракетоносителя, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр", которые способны наносить удары по территории Украины и Одесской области в частности. Кроме того, на дежурстве наблюдается и десантный корабль. Поэтому уровень опасности очень высок.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, из-за ограниченных логистических возможностей в оккупированном Крыму Россия будет вынуждена усиливать использование поставочного моста, поскольку альтернативных путей пока нет.

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