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Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море — подробности

28 сентября 2024 10:43
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженные ракетоносители
Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На утро субботы, 28 сентября, в Черном море зафиксированы два российских ракетоносителя, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр", которые способны наносить удары по территории Украины и Одесской области в частности. Кроме того, на дежурстве наблюдается и десантный корабль. Поэтому уровень опасности очень высок.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

  • В Черном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Напомним, из-за ограниченных логистических возможностей в оккупированном Крыму Россия будет вынуждена усиливать использование поставочного моста, поскольку альтернативных путей пока нет.

Также мы писали, что Новороссийск остается последним крупным портом базирования русских военных в Черном море.

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