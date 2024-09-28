Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Оборонные заграждения на Одесчине исчезли в песке — подробности, фото arrow

Оборонные заграждения на Одесчине исчезли в песке — подробности, фото

28 сентября 2024 13:59
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Тетраподы на пляже Белгород-Днестровского начали погружаться в песок через два месяца
Тетраподы в песке в Одесской области. Фото: соцсети
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Белгород-Днестровском Одесской области тетраподы на местном пляже начали погружаться в песок. Таким образом, оборонительные заграждения теряют свою функцию защиты береговой линии от высадки российского десанта.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Читайте также:
Оборонные заграждения в Одесской области исчезли в песке — подробности, фото - фото 1
Тетраподы в Одесской области. Фото: соцсети

Тетраподы погружаются в песок

Тетраподы через два месяца после монтажа начали постепенно погружаться в песок, что видно на фотографиях, сделанных с интервалом во времени. Эти бетонные конструкции, которые должны выполнять функцию защитного барьера между водой и берегом, постепенно теряют свою эффективность.

Оборонные заграждения в Одесской области исчезли в песке — подробности, фото - фото 2
Оборонительные заграждения после установки. Фото: соцсети
Оборонные заграждения в Одесской области исчезли в песке — подробности, фото - фото 3
Оборонительные заграждения после двух месяцев на пляже. Фото: соцсети

Местные жители выражают возмущение из-за того, что ситуацию игнорируют. По их словам, на изготовление и установку тетраподов были израсходованы значительные средства, однако результат не оправдал ожиданий. Люди опасаются, что вскоре эти конструкции вообще перестанут выполнять свое предназначение, став бесполезными.

Какие оборонительные сооружения будут в Одесской области

В регионе активно строятся фортификационные сооружения, устанавливаются заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие заграждения. Тетрапод — это инженерная конструкция, тетраэдрообразный железобетонный блок. Их используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений.

Мы писали, что для многих жителей региона строительство защитных конструкций стало главной проблемой. Люди выражают свое недовольство и требуют компенсации за потерю земли.

Также мы писали, что к утру субботы, 28 сентября, в Черном море зафиксированы два российских ракетоносителя, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр", которые способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области.

Одесса война Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:13 На Львовщине выявили реабилитационный центр, где издевались над детьми — Лубинец

15:03 Под Москвой ликвидировали военного преступника Алексея Коломейцева, — СМИ

15:00 В Одессе незаконно вырубают столетние дубы — подробности, фото

15:00 Похолодает до +2 °С — синоптик ответил, где завтра погода будет невыносимой

14:47 В Дії можно будет оформить базовую соцпомощь — в чем ее преимущество

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

14:40 Бархатный сезон в Одессе — пляжи заполнены людьми, фоторепортаж

14:37 Остались руины — в МВД показали жуткие кадры, во что РФ превратила Торецк

14:10 Шквальные ветры пронесутся по региону — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — что нужно знать

13:59 Оборонные заграждения на Одесчине исчезли в песке — подробности, фото

15:13 На Львовщине выявили реабилитационный центр, где издевались над детьми — Лубинец

15:03 Под Москвой ликвидировали военного преступника Алексея Коломейцева, — СМИ

15:00 В Одессе незаконно вырубают столетние дубы — подробности, фото

15:00 Похолодает до +2 °С — синоптик ответил, где завтра погода будет невыносимой

14:47 В Дії можно будет оформить базовую соцпомощь — в чем ее преимущество

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

14:40 Бархатный сезон в Одессе — пляжи заполнены людьми, фоторепортаж

14:37 Остались руины — в МВД показали жуткие кадры, во что РФ превратила Торецк

14:10 Шквальные ветры пронесутся по региону — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:04 Украина в последний раз перейдет на зимнее время — что нужно знать

13:59 Оборонные заграждения на Одесчине исчезли в песке — подробности, фото

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации