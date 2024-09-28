Тетраподы на пляже Белгород-Днестровского начали погружаться в песок через два месяца

Тетраподы в песке в Одесской области. Фото: соцсети

В Белгород-Днестровском Одесской области тетраподы на местном пляже начали погружаться в песок. Таким образом, оборонительные заграждения теряют свою функцию защиты береговой линии от высадки российского десанта.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили местные паблики со ссылкой на очевидцев.

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Тетраподы в Одесской области. Фото: соцсети

Тетраподы погружаются в песок

Тетраподы через два месяца после монтажа начали постепенно погружаться в песок, что видно на фотографиях, сделанных с интервалом во времени. Эти бетонные конструкции, которые должны выполнять функцию защитного барьера между водой и берегом, постепенно теряют свою эффективность.

Оборонительные заграждения после установки. Фото: соцсети

Оборонительные заграждения после двух месяцев на пляже. Фото: соцсети

Местные жители выражают возмущение из-за того, что ситуацию игнорируют. По их словам, на изготовление и установку тетраподов были израсходованы значительные средства, однако результат не оправдал ожиданий. Люди опасаются, что вскоре эти конструкции вообще перестанут выполнять свое предназначение, став бесполезными.

Какие оборонительные сооружения будут в Одесской области

В регионе активно строятся фортификационные сооружения, устанавливаются заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие заграждения. Тетрапод — это инженерная конструкция, тетраэдрообразный железобетонный блок. Их используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений.

Мы писали, что для многих жителей региона строительство защитных конструкций стало главной проблемой. Люди выражают свое недовольство и требуют компенсации за потерю земли.

Также мы писали, что к утру субботы, 28 сентября, в Черном море зафиксированы два российских ракетоносителя, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр", которые способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области.