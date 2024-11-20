Депутати перевірять стан захисних споруд на підстанціях Одещини

Електрики відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК

Депутати Верховної Ради наступного тижня перевірять, в якому стані захисні споруди на підстанціях в Одеській області. Головне завдання — терміново завершити роботи й убезпечити енергетику регіону.

Про це в ефірі День.LIVE розповів народний депутат України Сергій Нагорняк.

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Депутатська перевірка

За словами політика, перевірка має визначити, чи добудовані захисні споруди на підстанціях, які живлять Одесу і область. Регіон постійно потерпає від ракетних атак, тому комісія має оцінити поточний стан споруд і визначити подальші кроки для забезпечення енергетичної безпеки Одещини.

"Якщо вони не збудовані, ми будемо порушувати питання про недбалість щодо цього питання. Тому що Одещина — енергодефіцитний регіон, і електроенергію вона отримує від Південноукраїнської АЕС. Для нас важливо зрозуміти, на якій стадії зараз там будівництво після цих ракетних обстрілів, чи там було збудовано, чи не завершено, чи завершено", — зазначив Сергій Нагорняк.

Депутат наголосив, що можливими зловживаннями під час будівництва мають займатися правоохоронні органи. А для держави головне завдання зараз — добудувати те, що можна швидко добудувати.

Нагадаємо, після російських обстрілів енергетичної інфраструктури Одеса лишилася без світла. У вівторок у місті запровадили стабілізаційні графіки відключень електропостачання. Втім, у багатьох одеситів електрики досі немає.