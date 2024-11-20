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Безпека електропідстанцій на Одещині — перевірять депутати

20 листопада 2024 15:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Депутати перевірять стан захисних споруд на підстанціях Одещини
Електрики відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутати Верховної Ради наступного тижня перевірять, в якому стані захисні споруди на підстанціях в Одеській області.   Головне завдання — терміново завершити роботи й убезпечити енергетику регіону. 

Про це в ефірі День.LIVE розповів народний депутат України Сергій Нагорняк. 

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За словами політика, перевірка має визначити, чи добудовані захисні споруди на підстанціях, які живлять Одесу і область. Регіон постійно потерпає від ракетних атак, тому комісія має оцінити поточний стан споруд і визначити подальші кроки для забезпечення енергетичної безпеки Одещини.

"Якщо вони не збудовані, ми будемо порушувати питання про недбалість щодо цього питання. Тому що Одещина — енергодефіцитний регіон, і електроенергію вона отримує від Південноукраїнської АЕС. Для нас важливо зрозуміти, на якій стадії зараз там будівництво після цих ракетних обстрілів, чи там було збудовано, чи не завершено, чи завершено", — зазначив Сергій Нагорняк. 

Депутат наголосив, що можливими зловживаннями під час будівництва мають займатися правоохоронні органи. А для держави головне завдання зараз — добудувати те, що можна швидко добудувати.

Нагадаємо, після російських обстрілів енергетичної інфраструктури Одеса лишилася без світла. У вівторок у місті запровадили стабілізаційні графіки відключень електропостачання. Втім, у багатьох одеситів електрики досі немає.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси перевірки укриття

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