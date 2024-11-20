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Графіки є, а світла та тепла немає — що відбувається в Одесі

20 листопада 2024 13:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, чому у деяких будинках в Одесі не діють графіки відключень
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Через наслідки обстрілів на електромережах виникають аварійні ситуації. Інколи у них винні самі користувачі. Одеситів закликають раціонально користуватися електроприладами.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Причини аварій

За словами очільника області, критична інфраструктура працює у штатному режимі. Водночас на лініях електропередач та у житлових будинках є аварійні ситуації. 

" Основна причина аварій — перевантаження ліній, яке виникає через масове одночасне використання електроприладів після включення будинків до мережі", — зазначив Олег Кіпер.

Начальник ОВА закликав не вмикати всі електроприлади одночасно й за можливості переносити використання потужних пристроїв "на інші години". 

Крім того, в ОВА закликають людей не перекривати вулиці через відсутність світла. За словами Олега Кіпера, такі акції "лише грають на руку ворогу".

"Світло у ваших домівках вимикає Росія, а не енергетики чи українська влада", — заявив керівник ОВА.  

Олег Кіпер також зазначив, що області розгорнуто 674 пункти незламності. За останні чотири дні їх відвідало більше 35 тисяч людей.

Ситуація з теплом

Що стосується теплопостачання, то на сьогодні всі котельні працюють у штатному режимі. Якщо ж у когось немає тепла, то це через локальні аварії, які усуваються відповідними службами, зазначили в Одеській військовій адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі впроваджені графіки стабілізаційних відключень. Втім, у багатьох будинках світло вимикають не за графіком. Раніше ми повідомляли, що на думку експертів відключення можуть тривати до кінця тижня.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відключення світла світло

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