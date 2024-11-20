Стало известно, почему в некоторых домах в Одессе не действуют графики отключений

Человек зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

Из - за последствий обстрелов на электросетях возникают аварийные ситуации. Иногда в них виноваты сами пользователи. Одесситов призывают рационально пользоваться электроприборами.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Причины аварий

По словам главы области, критическая инфраструктура работает в штатном режиме. В то же время, на линиях электропередач и в жилых домах есть аварийные ситуации.

"Основная причина аварий — перегрузка линий, которая возникает из-за массового одновременного использования электроприборов после включения домов в сеть", — отметил Олег Кипер.

Начальник ОВА призвал не включать все электроприборы одновременно и при возможности переносить использование мощных устройств "на другие часы".

Кроме того, в ОВА призывают людей не перекрывать улицы из-за отсутствия света. По словам Олега Кипера, такие акции "лишь играют на руку врагу".

"Свет в ваших домах выключает Россия, а не энергетики или украинские власти", — заявил руководитель ОВА.

Олег Кипер также отметил, что в области развернуто 674 пункта несокрушимости. За последние четыре дня их посетило более 35 тысяч человек.

Ситуация с теплом

Что касается теплоснабжения, то на сегодняшний день все котельные работают в штатном режиме. Если у кого-то нет тепла, то это из-за локальных аварий, устраняемых соответствующими службами, отметили в Одесской военной администрации.

Напомним, сегодня в Одессе внедрены графики стабилизационных отключений. Впрочем, во многих домах свет выключают не по графику. Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, отключения могут продолжаться до конца недели.