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Графики есть, а света и тепла нет — что происходит в Одессе

20 ноября 2024 13:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стало известно, почему в некоторых домах в Одессе не действуют графики отключений
Человек зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Из - за последствий обстрелов на электросетях возникают аварийные ситуации. Иногда в них виноваты сами пользователи. Одесситов призывают рационально пользоваться электроприборами.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Причины аварий

По словам главы области, критическая инфраструктура работает в штатном режиме. В то же время, на линиях электропередач и в жилых домах есть аварийные ситуации.

"Основная причина аварий — перегрузка линий, которая возникает из-за массового одновременного использования электроприборов после включения домов в сеть", — отметил Олег Кипер.

Начальник ОВА призвал не включать все электроприборы одновременно и при возможности переносить использование мощных устройств "на другие часы".

Кроме того, в ОВА призывают людей не перекрывать улицы из-за отсутствия света. По словам Олега Кипера, такие акции "лишь играют на руку врагу".

"Свет в ваших домах выключает Россия, а не энергетики или украинские власти", — заявил руководитель ОВА.

Олег Кипер также отметил, что в области развернуто 674 пункта несокрушимости. За последние четыре дня их посетило более 35 тысяч человек.

Ситуация с теплом

Что касается теплоснабжения, то на сегодняшний день все котельные работают в штатном режиме. Если у кого-то нет тепла, то это из-за локальных аварий, устраняемых соответствующими службами, отметили в Одесской военной администрации.

Напомним, сегодня в Одессе внедрены графики стабилизационных отключений. Впрочем, во многих домах свет выключают не по графику. Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, отключения могут продолжаться до конца недели.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отключения света свет

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