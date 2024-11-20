Депутаты проверят состояние защитных сооружений на подстанциях Одесской области

Электрики возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК

Депутаты Верховной Рады на следующей неделе проверят, в каком состоянии защитные сооружения на подстанциях в Одесской области. Главная задача — срочно завершить работы и обезопасить энергетику региона.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал народный депутат Украины Сергей Нагорняк.

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Депутатская проверка

По словам политика, проверка должна определить, достроены ли защитные сооружения на подстанциях, питающих Одессу и область. Регион постоянно подвергается ракетным атакам, поэтому комиссия должна оценить текущее состояние сооружений и определить дальнейшие шаги для обеспечения энергетической безопасности Одесчины.

"Если они не построены, мы будем поднимать вопрос о небрежности по этому вопросу. Потому что Одесчина — энергодефицитный регион, и электроэнергию она получает от Южноукраинской АЭС. Для нас важно понять, на какой стадии сейчас там строительство после этих ракетных обстрелов, было ли там построено, не завершено или завершено", — отметил Сергей Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что возможными злоупотреблениями при строительстве должны заниматься правоохранительные органы. А для государства главная задача сейчас — достроить то, что можно быстро достроить.

Напомним, после российских обстрелов энергетической инфраструктуры Одесса осталась без света. Во вторник в городе были введены стабилизационные графики отключений электроснабжения. Впрочем, у многих одесситов электричества до сих пор нет.