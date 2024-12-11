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Одеським забудовником зацікавилася прокуратура — деталі справи

11 грудня 2024 14:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Забудовник узбережжя в Одесі ухилився від податків на 4,5 млн
Чоловік рахує гроші. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі судитимуть забудовника апартаментів на узбережжі Чорного моря. За даними слідства, він ухилився від податків на значну суму. Гроші вже відшкодували державі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та теруправлінні БЕБ в Одеській області у середу, 11 грудня.

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Слідство вважає, що директор будівельної компанії виконував роботи з укріплення похилих ділянок від зсувів ґрунту по вулиці Дача Ковалевського. Але у звітах їх не вказав. Таким чином він не сплатив 4,5 млн грн податків на прибуток і на додану вартість. 

Гроші забудовник відшкодував у повному обсязі. Але це не звільняє його від відповідальності. Підприємця судитимуть. Якщо провину забудовника доведуть, він муситиме сплатити від 17 тис. грн до 34 тис. грн штрафу або буде позбавлений права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одесі виробник "зубів дракона" обманув державу на 8 млн грн. Також на Одещині експортер приховав 15 млн грн податків.

Одеса податки забудова прокуратура Новини Одеси БЕБ

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