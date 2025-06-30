Генпрокурор Украины Кравченко отреагировал на обращение одесской фирмы "Автомагистраль-Юг" относительно давления на бизнес

Авто "Автомагистраль-Юг". Фото иллюстративное: ТСН

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отреагировал на обращение руководства одесской компании "Автомагистраль-Юг" в котором бизнесмены обвинили правоохранителей в проведении необоснованных обысков. Эта фирма в 2024 году стала самой прибыльной в Украине в сфере строительства.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в соцсети.

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Реакция Генпрокурора

Глава Генпрокуратуры сообщил, что выдвинутое "Автомагистраль-Юг" подозрение в отмывании средств было подтверждено результатами проведенных судебных экспертиз. Руслан Кравченко с его заместителем лично разбирались в уголовном производстве в отношении компании. Кроме того, он поручил прокуратуре проверить все факты и отметил, что правоохранительные органы не намерены вмешиваться в конкуренцию бизнесов.

"Предупреждаю официально, как Генеральный прокурор: ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе. Так же никто не имеет иммунитета, если речь идет о злоупотреблении бюджетными средствами",— написал Руслан Кравченко.

Сообщение Руслана Кравченко. Фото: скриншот поста Руслана Кравченко

Обвинения компании

Компания "Автомагистраль-Юг" обвинила силовиков в попытках отобрать их бизнес. По словам предпринимателей, сначала была осуществлена информационная атака на проект магистрального водопровода "Ингулец — Южное водохранилище". А через два дня в офисе фирмы и квартирах ряда сотрудников устроили обыски.

Компания отмечает, что выполнила все обязательства по контракту: объект построен, а замечаний заказчик не имеет. Однако следствие считает, что закупка труб происходила по завышенным ценам. Пяти фигурантам сообщили о подозрении в присвоении более 240 миллионов гривен государственных средств, выделенных на восстановление водопровода в Кривой Рог после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Добавим, "Автомагистраль-Юг" занимается восстановлением дорожного покрытия, возведением дорог и изготовлением асфальтовых смесей. Она стала самой прибыльной компанией в сфере строительства в Украине в 2024 году. Тогда эта фирма заработала 13,2 миллиарда гривен.

Напомним, недавно мы писали о жалобах одесского мэра на застройщиков. А также о расследовании прокуратуры в отношении стоительной фирмы.