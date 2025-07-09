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Главная Одесса На Одесчине прогремел взрыв — что известно

На Одесчине прогремел взрыв — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 12:50
Взрыв в Одесской области
Дым в небе. Фото иллюстративное: zaholovok

Только что в Одесской области прогремел мощный взрыв. Незадолго до этого мониторинговые каналы сообщали о запуске баллистики из Крыма.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Около 12:43 в Одесской области объявили воздушную тревогу, а уже через 10 минут жители региона услышали взрыв. Сообщают о запуске баллистической ракеты из Крыма, однако официальных подтверждений или опровержений этого пока нет.

Сообщают также о повторных пусках, поэтому лучше оставаться в укрытиях.

На Одещині пролунав вибух — що відомо - фото 1
Сообщения мониторинговых каналов. Фото: скриншот поста sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая - поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы 7 июля. А также о взрывах на Николаевщине

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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