Взрыв в Одесской области

На Одесчине прогремел взрыв — что известно
Только что в Одесской области прогремел мощный взрыв. Незадолго до этого мониторинговые каналы сообщали о запуске баллистики из Крыма.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе: что известно
Около 12:43 в Одесской области объявили воздушную тревогу, а уже через 10 минут жители региона услышали взрыв. Сообщают о запуске баллистической ракеты из Крыма, однако официальных подтверждений или опровержений этого пока нет.
Сообщают также о повторных пусках, поэтому лучше оставаться в укрытиях.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая - поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали об обстреле Одессы 7 июля. А также о взрывах на Николаевщине
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