Вибух на Одещині

Дим у небі. Фото ілюстративне: zaholovok

Щойно на Одещині пролунав потужний вибух. Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про запуск балістики з Криму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Близько 12:43 на Одещині оголосили повітряну тривогу, а вже через 10 хвилин мешканці регіону почули вибух. Повідомляють про запуск балістичної ракети з Криму, однак офіційних підтверджень чи спростувань цього поки немає.

Повідомляють також про повторні пуски, тому краще залишатися в укриттях.

Повідомлення моніторингових каналів. Фото: скриншот посту sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Одеси 7 липня. А також про вибухи на Миколаївщині.