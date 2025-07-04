Потужні вибухи на Миколаївщині - що відомо

Дим у небі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Щойно на Миколаївщині в районі Вознесенська пролунав потужний вибух. Повідомляють про застосування балістичного озброєння з Криму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Близько 14:04 на півдні України оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин мешканці Вознесенська на Миколаївщині почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про застосування балістичної ракети, яку ЗС РФ запустили з Криму. Офіційних коментарів поки не надходило.

Попередження про пуск ракети. Фото: Фото: скриншот посту sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вчорашні вибухи в Одесі. А також про те, що Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет.