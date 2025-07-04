Потужні вибухи на Миколаївщині - що відомо

На Миколаївщині вибухи — що відомо
Щойно на Миколаївщині в районі Вознесенська пролунав потужний вибух. Повідомляють про застосування балістичного озброєння з Криму.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Миколаєві — що відомо
Близько 14:04 на півдні України оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин мешканці Вознесенська на Миколаївщині почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про застосування балістичної ракети, яку ЗС РФ запустили з Криму. Офіційних коментарів поки не надходило.
Загроза балістичного озброєння — що це
Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вчорашні вибухи в Одесі. А також про те, що Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет.
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