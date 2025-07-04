Мощные взрывы на Николаевщине - что известно

Дым в небе. Фото иллюстративное: Укринформ

Только что на Николаевщине в районе Вознесенска прогремел мощный взрыв. Сообщают о применении баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаеве — что известно

Около 14:04 на юге Украины объявили воздушную тревогу. Уже через несколько минут жители Вознесенска Николаевской области услышали мощный взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о применении баллистической ракеты, которую ВС РФ запустили из Крыма. Официальных комментариев пока не поступало.

Предупреждение о пуске ракеты. Фото: Фото: скриншот поста sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Напомним, недавно мы писали о вчерашних взрывах в Одессе. А также о том, что Россия держит в Средиземном море более сорока ракет.