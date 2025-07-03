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Головна Одеса В Одесі знову пролунав потужний вибух

В Одесі знову пролунав потужний вибух

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:28
В Одесі пролунав потужний вибух
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: Суспільне

В Одесі щойно пролунав потужний вибух. Повідомляють про балістичну ракету "Іскандер", яку запустили з окупованого Криму.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибух в Одесі — що відомо

Приблизно о 17: 26 оголосили повітряну тривогу. Через декілька хвилин мешканці Одеси почули потужний вибух. Моніторингові канали повідомляють про пуск ОТРК "Іскандер" з району Джанкоя у Криму. Офіційних підтверджень поки не було.

В Одесі знову пролунав потужний вибух - фото 1
Повідомлення моніторингового каналу. Фото: скриншот посту sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — здіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Росія тримає у Середземному морі понад сорок ракет. А також про обстріл Одеси в ніч проти 3 липня.

Одеса вибух обстріли Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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