Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе снова прогремел мощный взрыв

В Одессе снова прогремел мощный взрыв

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 17:28
В Одессе прогремел мощный взрыв
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: Общественное

В Одессе только что прогремел мощный взрыв. Сообщают о баллистической ракете "Искандер", которую запустили из оккупированного Крыма.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Реклама
Читайте также:

Взрыв в Одессе — что известно

Примерно в 17:26 объявили воздушную тревогу. Через несколько минут жители Одессы услышали мощный взрыв. Мониторинговые каналы сообщают о пуске ОТРК "Искандер" из района Джанкоя в Крыму. Официальных подтверждений пока не было.

В Одесі знову пролунав потужний вибух - фото 1
Сообщение мониторингового канала. Фото: скриншот поста sᴋʏɢᴜᴀʀᴅ ᴏᴅᴇssᴀ

Угроза баллистического вооружения - что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит, как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО чрезвычайно трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия держит в Средиземном море более сорока ракет. А также об обстреле Одессы в ночь на 3 июля.

Одесса взрыв обстрелы Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации