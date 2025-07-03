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Главная Одесса Останавливать транспорт на минуту молчания в Одессе не будут

Останавливать транспорт на минуту молчания в Одессе не будут

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:20
В Одессе отказались останавливать общественный транспорт во время минуты молчания
Трамвай в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Останавливать общественный транспорт во время "Минуты молчания" в Одессе пока не планируют. В профильном департаменте считают, что такие мероприятия будут представлять опасность для участников дорожного движения в час пик.

Об этом шла речь на сессии городского совета.

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На сессии горсовета подняли вопрос о введении минуты молчания с остановкой общественного транспорта. Директор профильного департамента Владимир Хитренко сообщил, что такие меры являются потенциально опасными, поскольку 9 часов утра — час пик с большим количеством автомобилей на дорогах. А это может создать риски для безопасности дорожного движения.

Кроме того, в случае воплощения в жизнь такой инициативы, процесс остановки транспорта должны регулировать правоохранители. В то же время Владимир Хитренко добавил, что специалисты департамента изучают опыт других городов относительно этой практики.

"Вопрос был поднят на транспортной комиссии. Наши специалисты дополнительно изучают последствия того, как это было внедрено в других городах и есть ли там какие-то фатальные, негативные последствия и как оно происходит. После этого мы сделаем выводы",— говорит Владимир Хитренко.

Добавим, остановка транспорта в минуту молчания уже действует в нескольких городах Украины, в частности во Львове, Житомире, Николаеве, Сумах и Измаиле.

Напомним, недавно мы писали о льготах в общественном транспорте в июле. А также о том, когда гуманитарные автобусы выйдут на маршруты.

Одесса городской совет Новости Одессы общественный транспорт минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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