В Одесі відмовились зупиняти громадський транспорт під час хвилини мовчання

Трамвай в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зупиняти громадський транспорт під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Одесі поки не планують. У профільному департаменті вважають, що такі заходи будуть становити небезпеку для учасників дорожнього руху у годину пік.

Про це йшлося на сесії міської ради.

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Зупинка транспорту

На сесії міськради підняли питання про запровадження хвилини мовчання із зупиненням громадського транспорту. Директор профільного департаменту Володимир Хитренко повідомив, що такі заходи є потенційно небезпечними, оскільки 9-та година ранку — час пік із великою кількістю автівок на дорогах. Тому це може заподіяти ризики для безпеки дорожнього руху.

Крім того, у разі втілення в життя такої ініціативи, процес зупинки транспорту мають регулювати правоохоронці. Водночас Володимир Хитренко додав, що фахівці департаменту вивчають досвід інших міст стосовно цієї практики.

"Питання було піднято на транспортній комісії. Наші фахівці додатково вивчають наслідки того, як це було впроваджено в інших містах і чи є там якісь фатальні, негативні наслідки та як воно відбувається. Після цього ми зробимо висновки", — каже Володимир Хитренко.

Додамо, зупинка транспорту у хвилину мовчання вже діє в кількох містах України, зокрема у Львові, Житомирі, Миколаєві, Сумах та Ізмаїлі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пільги у громадському транспорті у липні. А також про те, коли гуманітарні автобуси вийдуть на маршрути.