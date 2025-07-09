Обшуки на Одещині - посадовців митниці викрили на хабарях

На одеській митниці пройшли обшуки – вже є перші затримані
На Одещині викрили декількох посадовців митниці, які брали хабарі за вивоз товарів без сплати податку. Правопорушення виявили завдяки обшукам, які провели у трьох областях України: Одеській, Волинській та Чернівецькій.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.
Обшуки на Одещині
Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці. Вони вимагали з підприємців неправомірну вигоду за безперешкодний вивоз товарів з України.
Крім цього, було проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині. За даними слідства, за оформлення продукції без сплати платежів вони отримували хабарі. Правоохоронці вирішують питання щодо визначення кваліфікації діям фігурантів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділках, які заробляли на неіснуючих військових. А також про обшуки в одеській компанії.
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