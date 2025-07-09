Обшуки на Одещині - посадовців митниці викрили на хабарях

Проведення обшуків. Фото: Офіс генерального прокурора України

На Одещині викрили декількох посадовців митниці, які брали хабарі за вивоз товарів без сплати податку. Правопорушення виявили завдяки обшукам, які провели у трьох областях України: Одеській, Волинській та Чернівецькій.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Обшуки на Одещині

Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці. Вони вимагали з підприємців неправомірну вигоду за безперешкодний вивоз товарів з України.

Крім цього, було проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині. За даними слідства, за оформлення продукції без сплати платежів вони отримували хабарі. Правоохоронці вирішують питання щодо визначення кваліфікації діям фігурантів.

Проведення обшуків. Фото: Прикордонна служба Румунії

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділках, які заробляли на неіснуючих військових. А також про обшуки в одеській компанії.