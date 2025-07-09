Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На одеській митниці пройшли обшуки – вже є перші затримані

На одеській митниці пройшли обшуки – вже є перші затримані

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 17:50
Обшуки на Одещині - посадовців митниці викрили на хабарях
Проведення обшуків. Фото: Офіс генерального прокурора України

На Одещині викрили декількох посадовців митниці, які брали хабарі за вивоз товарів без сплати податку. Правопорушення виявили завдяки обшукам, які провели у трьох областях України: Одеській, Волинській та Чернівецькій.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Реклама
Читайте також:

Обшуки на Одещині

Під час проведення спецоперації в Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці. Вони вимагали з підприємців неправомірну вигоду за безперешкодний вивоз товарів з України.

Крім цього, було проведено обшуки у посадовців одного з митних постів на Одещині. За даними слідства, за оформлення продукції без сплати платежів вони отримували хабарі. Правоохоронці вирішують питання щодо визначення кваліфікації діям фігурантів.

На одеській митниці пройшли обшуки – вже є перші затримані - фото 1
Проведення обшуків. Фото: Прикордонна служба Румунії

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділках, які заробляли на неіснуючих військових. А також про обшуки в одеській компанії.

Одеса обшуки Новини Одеси документи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації