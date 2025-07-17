Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК восстановят электричество

Масштабное отключение света в Одессе — адреса
Сегодня, 17 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- Академика Гарькавого, 15-53, 148, 150, 152, 156, Аркаса, 1-74,
- Ашхабадская, 1-36,
- Батуринская, 1-60,
- Бессарабская, 1-6,
- Библиотечная, 1-21а,
- Болградская, 2-26,
- Ветеранов Труда, 1-49,
- Героев Змеиного,
- Горизонтальная, 10-60,
- Дальницкая, 19,
- Хортицкая (Генерала Доватора), 1-62,
- Житомирская,
- Карпатская, 1-22,
- Кленовая, 25Б,54,
- Клиновая, 1-60,
- Крайняя,
- Июльская, 1-31,
- Литакова, 44,44а, 47,52,
- Февральская, 3,5,
- Магистральная,
- Мирного Афанасия,
- Могилевская, 1-22,
- Нескучная,
- Облепиховая, 1-75,
- Патриотическая, 1-76,
- Петра Лещенко,
- Южная, 1-44,
- Подольская, 2-34,
- Буковинская, 1-7,
- Полевая, 1-49,
- Рижская, 1-34,
- Крестьянская, 1-37/1,
- Сельская, 13а,
- Смоленского, 1-51,
- Солнечная, 1-41,
- Сосюры, 41-82,
- Сталепрокатная, 1-41,
- Творческая, 1-51,
- Тираспольская, 1-31,
- Уманская, 1-46,
- Умова, 54-122,
- Урожайная, 3-44,
- Ученическая, 57-61, 43а,
- Фесенко, 7,
- Чумацкая, 103,
- переулок Хотинский,
- переулок 2-й Восточный, 1-9г,
- переулок Гордиевского Михаила, 1-25,
- переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- пр-т Украинки Леси, 1.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- 2-я линия на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садовая,
- Агрономическая, 60-223,
- Беляевская, 1-9,
- Бродская, 1б, 1в,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,
- переулок Гинзбург Людмилы, 1-43,
- Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1,1а,
- Котляревского, 1-23,
- Кошица, 1-69,
- Крушельницкого, 1-37,
- Круглая, 1-58,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Михновского Николая, 1-63,
- Болобочана, 1-44а,
- Молодежная, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Похилая, 1-59в,174,
- Сигаревича Дмитрия,
- Степовая, 1-31,
- Тарутинская, 1-11,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
- Хавкина, 1-51,
- Хуторская,1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;
- переулок Хуторский, 1-29,
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайковая, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,
- переулок 1-й, 3-й Керченский, 3-11,
- переулок Агрономический, 1-8а,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Килевый, 1-9а,
- переулок Круговой, 1а-13,
- переулок Крушельницкой, 1-5а,
- переулок Мастерской, 1-11,
- переулок Новый, 1-14а,
- ров. Одесский, 3,3а,5,7;
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Цементный, 1-17,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 18.00-20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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