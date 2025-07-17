Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда в ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 17 июля, в Одессе коммунальщики будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях. Из-за этого сотни домов будут без электричества. Свет обещают вернуть до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Центральный РЭС:

Академика Гарькавого, 15-53, 148, 150, 152, 156, Аркаса, 1-74,

Ашхабадская, 1-36,

Батуринская, 1-60,

Бессарабская, 1-6,

Библиотечная, 1-21а,

Болградская, 2-26,

Ветеранов Труда, 1-49,

Героев Змеиного,

Горизонтальная, 10-60,

Дальницкая, 19,

Хортицкая (Генерала Доватора), 1-62,

Житомирская,

Карпатская, 1-22,

Кленовая, 25Б,54,

Клиновая, 1-60,

Крайняя,

Июльская, 1-31,

Литакова, 44,44а, 47,52,

Февральская, 3,5,

Магистральная,

Мирного Афанасия,

Могилевская, 1-22,

Нескучная,

Облепиховая, 1-75,

Патриотическая, 1-76,

Петра Лещенко,

Южная, 1-44,

Подольская, 2-34,

Буковинская, 1-7,

Полевая, 1-49,

Рижская, 1-34,

Крестьянская, 1-37/1,

Сельская, 13а,

Смоленского, 1-51,

Солнечная, 1-41,

Сосюры, 41-82,

Сталепрокатная, 1-41,

Творческая, 1-51,

Тираспольская, 1-31,

Уманская, 1-46,

Умова, 54-122,

Урожайная, 3-44,

Ученическая, 57-61, 43а,

Фесенко, 7,

Чумацкая, 103,

переулок Хотинский,

переулок 2-й Восточный, 1-9г,

переулок Гордиевского Михаила, 1-25,

переулок Гусака-Гусаченко Георгия, 8А/22,

переулок Черновицкий, 21-40,

пр-т Украинки Леси, 1.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

2-я линия на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садовая,

Агрономическая, 60-223,

Беляевская, 1-9,

Бродская, 1б, 1в,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,

переулок Гинзбург Людмилы, 1-43,

Геологическая, 9, 9а, 22, 23б,

Донецкая, 1/1-25,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кольцевая, 1-12,

Конноармейская, 1,1а,

Котляревского, 1-23,

Кошица, 1-69,

Крушельницкого, 1-37,

Круглая, 1-58,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Михновского Николая, 1-63,

Болобочана, 1-44а,

Молодежная, 1-49,

Наклона, 17/1,

Похилая, 1-59в,174,

Сигаревича Дмитрия,

Степовая, 1-31,

Тарутинская, 1-11,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;

Хавкина, 1-51,

Хуторская,1-24а, 81/с_1, 93, 94, 94а, 95г;

переулок Хуторский, 1-29,

Цебриковская, 1-13а,

Чайковая, 1-71,

Четвертая, 33Г, 33Б,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевский,

переулок 1-й, 3-й Керченский, 3-11,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

ров. Одесский, 3,3а,5,7;

переулок Оранжерейный, 1-32,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

переулок Цементный, 1-17,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 18.00-20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.