Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — адреси

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 09:50
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 17 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • Академіка Гаркавого, 15-53, 148, 150, 152, 156, Аркаса, 1-74,
  • Ашхабадська, 1-36,
  • Батуринська, 1-60,
  • Бессарабська, 1-6,
  • Бібліотечна, 1-21а,
  • Болградська, 2-26,
  • Ветеранів Праці, 1-49,
  • Героїв Зміїного,
  • Горизонтальна, 10-60,
  • Дальницьке, 19,
  • Хортицька (Генерала Доватора), 1-62,
  • Житомирська,
  • Карпатська, 1-22,
  • Кленова, 25Б,54,
  • Клинова, 1-60,
  • Крайня,
  • Липнева, 1-31,
  • Літакова, 44,44а, 47,52,
  • Лютнева, 3,5,
  • Магістральна,
  • Мирного Панаса,
  • Могилевська, 1-22,
  • Нескучна,
  • Обліпихова, 1-75,
  • Патріотична, 1-76,
  • Петра Лещенка,
  • Південна, 1-44,
  • Подільська, 2-34,
  • Буковинська, 1-7,
  • Польова, 1-49,
  • Ризька, 1-34,
  • Селянська, 1-37/1,  
  • Сільська, 13а,
  • Смоленського, 1-51,
  • Сонячна, 1-41,
  • Сосюри, 41-82,
  • Сталепрокатна, 1-41,
  • Творча, 1-51,
  • Тираспільське, 1-31,
  • Уманська, 1-46,
  • Умова, 54-122,
  • Урожайна, 3-44,
  • Учнівська, 57-61, 43а,
  • Фесенка, 7,
  • Чумацька, 103,
  • пров. Хотинський,
  • пров. 2-й Східний, 1-9г,
  • пров. Гордієвського Михайла, 1-25,
  • пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • пр-т Українки Лесі, 1.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а  
  • Садова,
  • Агрономічна, 60-223,
  • Біляївська, 1-9,
  • Бродська, 1б, 1в,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-43,
  • Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кільцева, 1-12,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Котляревського, 1-23,
  • Кошиця, 1-69,
  • Крушельницького, 1-37,
  •  Кругова, 1-58,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Міхновського Миколи, 1-63,
  • Болобочана, 1-44а,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Похила, 1-59в,174,
  • Сигаревича Дмитра,
  • Степова, 1-31,
  • Тарутинська, 1-11,  
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
  • Хавкіна, 1-51,
  • Хуторська,1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четверта, 33Г, 33Б,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський, 3-11,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • ров. Одеський, 3,3а,5,7;
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18.00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації