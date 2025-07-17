Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 17 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

Академіка Гаркавого, 15-53, 148, 150, 152, 156, Аркаса, 1-74,

Ашхабадська, 1-36,

Батуринська, 1-60,

Бессарабська, 1-6,

Бібліотечна, 1-21а,

Болградська, 2-26,

Ветеранів Праці, 1-49,

Героїв Зміїного,

Горизонтальна, 10-60,

Дальницьке, 19,

Хортицька (Генерала Доватора), 1-62,

Житомирська,

Карпатська, 1-22,

Кленова, 25Б,54,

Клинова, 1-60,

Крайня,

Липнева, 1-31,

Літакова, 44,44а, 47,52,

Лютнева, 3,5,

Магістральна,

Мирного Панаса,

Могилевська, 1-22,

Нескучна,

Обліпихова, 1-75,

Патріотична, 1-76,

Петра Лещенка,

Південна, 1-44,

Подільська, 2-34,

Буковинська, 1-7,

Польова, 1-49,

Ризька, 1-34,

Селянська, 1-37/1,

Сільська, 13а,

Смоленського, 1-51,

Сонячна, 1-41,

Сосюри, 41-82,

Сталепрокатна, 1-41,

Творча, 1-51,

Тираспільське, 1-31,

Уманська, 1-46,

Умова, 54-122,

Урожайна, 3-44,

Учнівська, 57-61, 43а,

Фесенка, 7,

Чумацька, 103,

пров. Хотинський,

пров. 2-й Східний, 1-9г,

пров. Гордієвського Михайла, 1-25,

пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,

пров. Чернівецький, 21-40,

пр-т Українки Лесі, 1.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а

Садова,

Агрономічна, 60-223,

Біляївська, 1-9,

Бродська, 1б, 1в,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;

Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,

пров. Гінзбург Людмили, 1-43,

Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,

Донецька, 1/1-25,

Капітана Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кільцева, 1-12,

Кінноармійська, 1,1а,

Котляревського, 1-23,

Кошиця, 1-69,

Крушельницького, 1-37,

Кругова, 1-58,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Міхновського Миколи, 1-63,

Болобочана, 1-44а,

Молодіжна, 1-49,

Наклона, 17/1,

Похила, 1-59в,174,

Сигаревича Дмитра,

Степова, 1-31,

Тарутинська, 1-11,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;

Хавкіна, 1-51,

Хуторська,1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;

пров. Хуторський, 1-29,

Цебриковська, 1-13а,

Чайкова, 1-71,

Четверта, 33Г, 33Б,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,

пров. 1-й, 3-й Керченський, 3-11,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

ров. Одеський, 3,3а,5,7;

пров. Оранжерейний, 1-32,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

пров. Цементний, 1-17,

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13-27,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 18.00-20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.