Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — адреси
Сьогодні, 17 липня, в Одесі комунальники проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах. Через це сотні домівок будуть без електрики. Світло обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- Академіка Гаркавого, 15-53, 148, 150, 152, 156, Аркаса, 1-74,
- Ашхабадська, 1-36,
- Батуринська, 1-60,
- Бессарабська, 1-6,
- Бібліотечна, 1-21а,
- Болградська, 2-26,
- Ветеранів Праці, 1-49,
- Героїв Зміїного,
- Горизонтальна, 10-60,
- Дальницьке, 19,
- Хортицька (Генерала Доватора), 1-62,
- Житомирська,
- Карпатська, 1-22,
- Кленова, 25Б,54,
- Клинова, 1-60,
- Крайня,
- Липнева, 1-31,
- Літакова, 44,44а, 47,52,
- Лютнева, 3,5,
- Магістральна,
- Мирного Панаса,
- Могилевська, 1-22,
- Нескучна,
- Обліпихова, 1-75,
- Патріотична, 1-76,
- Петра Лещенка,
- Південна, 1-44,
- Подільська, 2-34,
- Буковинська, 1-7,
- Польова, 1-49,
- Ризька, 1-34,
- Селянська, 1-37/1,
- Сільська, 13а,
- Смоленського, 1-51,
- Сонячна, 1-41,
- Сосюри, 41-82,
- Сталепрокатна, 1-41,
- Творча, 1-51,
- Тираспільське, 1-31,
- Уманська, 1-46,
- Умова, 54-122,
- Урожайна, 3-44,
- Учнівська, 57-61, 43а,
- Фесенка, 7,
- Чумацька, 103,
- пров. Хотинський,
- пров. 2-й Східний, 1-9г,
- пров. Гордієвського Михайла, 1-25,
- пров. Гусака-Гусаченка Георгія, 8А/22,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- пр-т Українки Лесі, 1.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- 2-а лінія на ж/м, 12, 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а
- Садова,
- Агрономічна, 60-223,
- Біляївська, 1-9,
- Бродська, 1б, 1в,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5, 39/2/КОРП.1, 39/2/КОРП.3,
- пров. Гінзбург Людмили, 1-43,
- Геологічна, 9, 9а, 22, 23б,
- Донецька, 1/1-25,
- Капітана Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кільцева, 1-12,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Котляревського, 1-23,
- Кошиця, 1-69,
- Крушельницького, 1-37,
- Кругова, 1-58,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 20-68Б,
- Міхновського Миколи, 1-63,
- Болобочана, 1-44а,
- Молодіжна, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Похила, 1-59в,174,
- Сигаревича Дмитра,
- Степова, 1-31,
- Тарутинська, 1-11,
- вул. Українки Лесі, 10, 11,11А, 12,20;
- Хавкіна, 1-51,
- Хуторська,1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
- пров. Хуторський, 1-29,
- Цебриковська, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четверта, 33Г, 33Б,
- Шептицького, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвський,
- пров. 1-й, 3-й Керченський, 3-11,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- ров. Одеський, 3,3а,5,7;
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 18.00-20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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