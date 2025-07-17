Ексдепутатка Ірина Кормишкіна задекларувала коштовний Майбах

Ірина Кормишкіна. Фото: Ірина Кормишкіна у соцмережі

Колишня депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна задекларувала коштовний Mercedes-Maybach S580. Однак ціна цього авто, яку жінка вказала в документі, у десятки разів нижча за ринкову.

Про це Новини.LIVE дізналися з декларації Ірини Кормишкіної.

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Коштовне авто

Ірина Кормишкіна у свіжій декларації вказала, що користується розкішним седаном Mercedes-Maybach S580 2022 р. Авто належить її чоловіку Юрію Кормишкіну. У документі вказано, що машина коштує 350 тисяч гривень. Хоча її вартість на ринку сягає 12 мільйонів.

Додамо власники настільки коштовних авто щороку повинні сплачувати "податок на розкіш" у розмірі 25 тис. грн.

Коштовне авто. Фото: скриншот декларації

Крім того, в автопарку Ірини Кормишкіної є чимало автівок, вартість, за даними ексдепутатки, складає всього кілька тисяч гривень. Наприклад, ГАЗ 53 1992 року, згідно документу коштує 3000 гривень. А ГАЗ 5201 — 2000 грн. За таку ж суму були придбані ЗИЛ 4314, ГАЗ 1984-го року, та ГАЗ-САЗ 1985-го.

Автівки за кілька тисяч. Фото: скриншот декларації

Чим відома Ірина Кормишкіна

Ірина Кормишкіна — колишній член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, голова підкомітету з питань тарифного регулювання. Минулого року вона отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме — народна депутатка набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації не зазначила дані про будинок і дві земельні ділянки. 21 лютого 2025 року жінка подала у відставку.

У березні суд визнав ексдепутатку винною у недостовірному декларуванні та незаконному збагаченні. Однак покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, замінили дворічним іспитовим терміном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Ірину Кормишкіну брав на поруки Віталій Кім. А також про посадовця, якого затримали за хабар в Одесі.