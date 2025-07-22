Підприємці на Одещині приховали податків на 87,5 мільйонів

Оголошення підозри. Фото: БЕБ

Підприємці на Одещині ухилилися від сплати 85 мільйонів гривень податків на підрядах від міських та сільських рад. Однак на цьому їх викрило Бюро економічної безпеки, ділкам загрожують величезні штрафи.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

Протягом п’яти років підприємці не вказували доходи від будівельних робіт, виконаних на замовлення міських та сільських рад. Головний бухгалтер фірми надалі перерахувала кошти на рахунки організатора злочинної групи та його матері. Як тільки гроші опинилися на підконтрольних рахунках, фігуранти витрачили їх на купівлю житлових будинків, земельних ділянок, автомобілів, квартир та банно-прального комбінату. Загалом таким чином було легалізовано 87,5 млн грн.

Зазначимо, що фірма будувала та відновлювала об'єкти у Приморському районі Одеси, у селі Долинівка на Болградщині, а також проводило ремонт КНП "Дитяча міська поліклініка № 4". Варто відмітити, що роботи у цьому медзакладі проводила компанія "Таурус".

Майно фігурантів. Фото: БЕБ

Автівки фігурантів. Фото: БЕБ

Підозрюваних затримали на кордоні, коли вони поверталися в Україну. На майно вартістю майже 32 млн грн накладено арешт.

Яке покарання загрожує

Дії фігурантів підпадають під ч.2. ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за змовою). Їм загрожують штрафи до 255 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про коштовну автівку нардепки з Миколаєва. А також про одесита, в якого вилучили цигарок на мільйон.