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Главная Одесса Как сбивали дроны над Одесчиной ночью — военные показали видео

Как сбивали дроны над Одесчиной ночью — военные показали видео

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:52
Сбитие дрона РФ во время атаки на Одесскую область - видео
Сбивание дронов. Фото иллюстративное: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Во время ночной атаки на Одесскую область, немало дронов не долетели до целей благодаря активной работе сил ПВО. Свое мастерство в сбитии беспилотников в очередной раз доказали пулеметчики мобильных огневых групп.

Об этом сообщает Воздушное командование "Пивдень".

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Военные сбили один из вражеских ударных БпЛА во время атаки на Одесскую область. Средства разведки вовремя заметили дрон, что позволило служащим ВСУ точно попасть по нему из крупнокалиберного пулемета. В результате беспилотник разорвался в небе, не долетев до цели.

Отмечается, что на счету Николая, который стоял за пулеметом, это уже четвертый уничтоженный "Shahed". Мужчина овладел военной профессией в начале полномасштабного вторжения. До этого он чинил моторы автомобилей.

"До полномасштабного российского вторжения Николай был владельцем СТО. Мужчина собственноручно ремонтировал машины — чинил моторы, настраивал тормоза",— говорится в сообщении военных.

Атака 22 июля

В результате дроновой атаки 22 июля в одном из районов города загорелся пожар на парковке. Горели автомобили и административное здание. Спасатели быстро ликвидировали огонь. Также взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках, уничтожены супермаркет и спортзал. Пострадала 41-летняя женщина, она была госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Напомним, недавно мы писали о том, что одесситы пережили этой ночью. А также о том, как военные сбивают дроны и ракеты.

Одесса обстрелы Новости Одессы ПВО война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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