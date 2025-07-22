Обстрел Одессы дронами 22 июля - фото

Уничтоженные авто. Фото: Новини.LIVE

В результате обстрела Одессы 22 июля были уничтожены спортзал и парковка. Кроме того, сотни людей остались без окон. Сейчас горожане только подсчитывают убытки, нанесенные атакой РФ и не без ужаса вспоминают эту ночь.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Сожженные авто

Надежда живет на третьем этаже дома, расположенного рядом с парковкой, на которой стояла ее машина. Она купила это авто только 4 месяца назад. Женщина признается: имущественные убытки немалые, однако было настолько страшно, что необходимо скорее радоваться, ведь обошлось без жертв.

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"Я проснулась от того, что услышала как шахед якобы летит прямо на меня. Я запрыгнула в ванну, после чего услышала очень мощный взрыв. Открыла окно, посмотрела, а там все вокруг пылает. Когда вышла на улицу, видела как горит моя машина. От нее не осталось ничего",— говорит Надежда.

Надежда, осталась без авто. Фото: Новини.LIVE

Авто Надежды. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженная парковка. Фото: Новини.LIVE

Дети привыкают к обстрелам

Виктория этой ночью также осталась без машины. Во время атаки она была дома с семьей. Женщина говорит: дети испугались, но к тревогам и обстрелам уже почти привыкли.

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"Сын не очень разрыдался, он был готов идти в подвал, знает, что идет война. И только спрашивал "Это бомба? Это бомба?". Ему 5 лет, а дочери 11. Она тоже испугалась. Но мы все схватили свои вещи и побежали",— говорит Виктория.

Виктория, ее авто было на парковке. Фото: Новини.LIVE

Сожженные машины. Фото: Новини.LIVE

Авто горожан. Фото: Новини.LIVE

Более 30 сожженных автомобилей

Всего в результате атаки было уничтожено более 30 автомобилей на парковке. Взрывная волна выбила более 125 окон в домах рядом с местом прилета. Коммунальщики убирают последствия обстрела.

"Мы уже начали убирать. Полиция отработала по уничтоженным автомобилям. А мы сейчас начинаем закрывать выбитые окна или пленкой или ДСП",— говорит глава Киевской райадминистрации Марина Лозовенко.

Марина Лозовенко, председатель Киевской райадминистрации. Фото: Новини.LIVE

Возле парковки. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженное здание. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженный спортзал

В спортзале Ивана не осталось ни одного уцелевшего окна. От взрывной волны деформировался и пол. Людей в помещении ночью во время обстрела не было, но там ночевал его кот. К счастью, с животным сейчас все хорошо.

"У меня кот здесь ночевал. Его в три часа ночи вынесли, поскольку здесь все было в дыму. Слава Богу, что он жив. Главное, что нет пострадавших, остальное будем восстанавливать",— говорит Иван.

Иван, владелец спортзала. Фото: Новини.LIVE

Спортзал изнутри. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE

Оперативный штаб открыт

В Киевском районе Одессы открыт оперативный штаб. Жители поврежденных домов могут обращаться туда за помощью и консультацией, или звонить (в рабочие дни) в Киевскую районную администрацию по телефону: (048) 740-76-25.

Напомним, недавно мы писали о последствиях атаки на Одессу. А также о пожарах после ночного обстрела.