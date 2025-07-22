Наслідки атаки РФ на Одесу в ніч проти 22 липня

Парковка після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі РФ здійснила атаку на Одесу 12 БпЛА: постраждала цивільна забудова, згоріли десятки автомобілів містян. Наразі відомо про одного посраждалого внаслідок обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС Одещини та міський голова Геннадій Труханов.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок удару дрону в одному з районів міста зайнялася пожежа на парковці. Горіли автомобілі та адміністративна будівля. Рятувальники швидко ліквідували вогонь. Також вибуховою хвилею було вибито вікна в багатоповерхівках, знищено супермаркет та спортзал.

За попередньою інформацією постраждала 41-річна жінка, її було госпіталізовано із мінно-вибуховою травмою. На місці працювали психологи ДСНС.

"Ворог атакував Одещину ударними БпЛА. Частина дронів летіла безпосередньо на Одесу. Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі",— йдеться у повідомленні Геннадія Труханова.

Пожежа на парковці. Фото: ДСНС Одещини

Рятувлаьники працюють. Фото: ДСНС Одещини

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Правоохоронці документують усі наслідки атаки.

Працівник ДСНС. Фото: ДСНС Одещини

На місці пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Знищені авто. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будинок, який почали відновлювати після атаки РФ. А також про те, як РФ пошкодила атакою культурні пам'ятки в Одесі.