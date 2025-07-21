Ремонт пошкодженого дроновим обстрілом будинку в Одесі розпочато

Відновлення будинку. Фото: Одеська мерія

Будинок в Одесі на вулиці Новосельського, який постраждав внаслідок дронових атак з боку Росії, почали ремонтувати. Наразі вже тривають роботи на даху будівлі

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Пошкоджений будинок

В Одесі стартували роботи з відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Новосельського. Будівля зазнала чисельних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Атаками РФ було суттєво пошкоджено елементи зовнішніх конструкцій та дах.

Відновлення покрівлі вже триває: наразі завершено роботи на лівому флігелі, продовжується перекриття даху фасадного крила.

У ході робіт також планують демонтувати аварійний флігель, зокрема несучі конструкції, перекриття та стіни, які потребують заміни.

Відновлення покрівлі. Фото: Одеська мерія

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська мерія

Відремонтований флігель. Фото: Одеська мерія

Додамо, на стадії проєктування та експертизи перебувають ще три будинки міста, які постраждали від атак: на вулицях Балківській, Середній та Канатній.

Обстріл Одеси 14 листопада 2024 року

14 листопада 2024 року РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинула 35-річна жінка. Ще десятеро людей зазнали поранень — вісьмох із них госпіталізували.

В результаті атаки було пошкоджено девʼять багатоповерхівок, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів. Зазнала руйнувань і припортова інфраструктура міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі знесуть будинки, зруйновані обстрілом. А також про те, як РФ пошкодила атакою культурні пам'ятки в Одесі.