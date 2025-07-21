Ремонт пошкодженого дроновим обстрілом будинку в Одесі розпочато

В Одесі почали відновлювати зруйнований атакою РФ будинок — який
Будинок в Одесі на вулиці Новосельського, який постраждав внаслідок дронових атак з боку Росії, почали ремонтувати. Наразі вже тривають роботи на даху будівлі
Про це повідомляє Одеська мерія.
Пошкоджений будинок
В Одесі стартували роботи з відновлення багатоквартирного будинку на вулиці Новосельського. Будівля зазнала чисельних руйнувань внаслідок російських обстрілів. Атаками РФ було суттєво пошкоджено елементи зовнішніх конструкцій та дах.
Відновлення покрівлі вже триває: наразі завершено роботи на лівому флігелі, продовжується перекриття даху фасадного крила.
У ході робіт також планують демонтувати аварійний флігель, зокрема несучі конструкції, перекриття та стіни, які потребують заміни.
Додамо, на стадії проєктування та експертизи перебувають ще три будинки міста, які постраждали від атак: на вулицях Балківській, Середній та Канатній.
Обстріл Одеси 14 листопада 2024 року
14 листопада 2024 року РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинула 35-річна жінка. Ще десятеро людей зазнали поранень — вісьмох із них госпіталізували.
В результаті атаки було пошкоджено девʼять багатоповерхівок, навчальні заклади, приміщення СТО, церква, торгівельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів. Зазнала руйнувань і припортова інфраструктура міста.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі знесуть будинки, зруйновані обстрілом. А також про те, як РФ пошкодила атакою культурні пам'ятки в Одесі.
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