Ремонт поврежденного дроновым обстрелом дома в Одессе начат

Восстановление дома. Фото: Одесская мэрия

Дом в Одессе на улице Новосельского, который пострадал в результате дроновых атак со стороны России, начали ремонтировать. Сейчас продолжаются работы на крыше здания.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Поврежденный дом

В Одессе стартовали работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Новосельского. Здание подверглось многочисленным разрушениям в результате российских обстрелов. Атаками РФ были существенно повреждены элементы внешних конструкций и крыша.

Восстановление кровли уже продолжается: сейчас завершены работы на левом флигеле, продолжается перекрытие крыши фасадного крыла.

В ходе работ также планируют демонтировать аварийный флигель, в частности, несущие конструкции, перекрытия и стены, которые нуждаются в замене.

Восстановление кровли. Фото: Одесская мэрия

Поврежденный дом. Фото: Одесская мэрия

Отремонтированный флигель. Фото: Одесская мэрия

Добавим, на стадии проектирования и экспертизы находятся еще три дома города, которые пострадали от атак: на улицах Балковской, Средней и Канатной.

Обстрел Одессы 14 ноября 2024 года

14 ноября 2024 года РФ атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 35-летняя женщина. Еще десять человек получили ранения — восьмерых из них госпитализировали.

В результате атаки были повреждены девять многоэтажек, учебные заведения, помещения СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 транспортных средств. Получила разрушения и припортовая инфраструктура города.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе снесут дома, разрушенные обстрелом. А также о том, как РФ повредила атакой культурные памятники в Одессе.