Масштабне відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять водопостачання

Відключення води в Одесі сьогодні — адреси бюветів
Сьогодні, 21 липня, в Одесі відключили воду для тисяч абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Відключення води в Одесі
Через проведення ремонтних робіт води наразі немає за такими адресами:
До 15:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Академіка Філатова — 3/3, 5/3, 7/3.
До 16:00 води не буде:
- просп. Князя Володимира Великого, 155-159 — непарні будинки;
- вул. 28 бригади, 1-27 — усі будинки;
- с. Іллічанка — частково.
До 18:00 без води будуть жителі:
- вул. Баштанна, 10-16 — усі будинки;
- вул. Окружна, 21-42А — усі будинки;
- вул. Китобійна — усі будинки
- пров. 1 та 2 Китобійний — усі будинки;
- вул. Кавунова, 1-12 — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
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