Масштабное отключение воды в Одессе - какие адреса и когда восстановят водоснабжение

Отключения воды в Одессе сегодня — адреса бюветов
Сегодня, 21 июля, в Одессе отключили воду для тысяч абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Отключение воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ воды пока нет по следующим адресам:
До 15:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Академика Филатова — 3/3, 5/3, 7/3.
До 16:00 воды не будет:
- просп. Князя Владимира Великого, 155-159 — нечетные дома;
- ул. 28 бригады, 1-27 — все дома;
- с. Ильичанка — частично.
До 18:00 без воды будут жители:
- ул. Баштанная, 10-16 — все дома;
- ул. Окружная, 21-42А — все дома;
- ул. Китобойная — все дома
- переулок 1 и 2 Китобойный — все дома;
- ул. Арбузная, 1-12 — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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