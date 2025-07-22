Після удару російських окупантів по Одесі у місті зафіксовані пожежі

ДСНС Одещини бореться з вогнем. Ілюстративне фото: ДСНС Одеської області

Армія РФ цієї ночі знову атакувала Одесу. Попри героїчну роботу ППО міста не обійшлось без руйнувань та пожеж.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням чиновника, в цей момент рятувальники борються з вогнем, який охопив адміністративну будівлю. Також треба загасити автівки, що загорілись після атаки росіян.

Інформація про постраждалих не надходила, але вона уточнюється.

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