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Головна Одеса Окупанти РФ атакували Одесу — є пожежі в будівлі та горять авто

Окупанти РФ атакували Одесу — є пожежі в будівлі та горять авто

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 03:18
Після удару російських окупантів по Одесі у місті зафіксовані пожежі
ДСНС Одещини бореться з вогнем. Ілюстративне фото: ДСНС Одеської області

Армія РФ цієї ночі знову атакувала Одесу. Попри героїчну роботу ППО міста не обійшлось без руйнувань та пожеж.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомлення Олега Кіпера. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням чиновника, в цей момент рятувальники борються з вогнем, який охопив адміністративну будівлю. Також треба загасити автівки, що загорілись після атаки росіян.

Інформація про постраждалих не надходила, але вона уточнюється.

Новина оновлюється...

Одеса пожежа ДСНС дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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