Атака дронами Одеси 19 липня — наслідки обстрілу

Нічна атака на Одесу — стали відомі масштаби руйнувань
У ніч проти 19 липня Одеса знову зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок російського обстрілу вибито понад 130 вікон у квартирах містян.
Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Наслідки атаки на Одесу
За повідомленням міської ради, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 138 вікон у квартирах і під’їздах, а також 12 балконних блоків. Уже вивезено 21 кубометр уламків.
Комунальні служби відреагували оперативно. Працівники ЖКС заклеюють вибиті вікна, прибирають уламки, розчищають територію.
До робіт залучено близько 200 комунальників і 12 одиниць техніки: автовежі, самоскиди, екскаватори, підмітальні машини й трактор.
В Одесі пошкоджено медзаклад
Окрім цього, внаслідок дронової атаки РФ пошкоджено будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги Хаджибейського району. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері медзакладу.
Нагадаємо, російські дрони атакували Одесу, один із них влучив у багатоповерхівку, загинула людина, ще шестеро поранено. Також ми писали, що у Київському та Хаджибейському районах Одеси відкрили оперативні штаби.
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