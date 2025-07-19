Атака дронами Одеси 19 липня — наслідки обстрілу

Зруйнована дроном квартира в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 19 липня Одеса знову зазнала масованої атаки дронів. Внаслідок російського обстрілу вибито понад 130 вікон у квартирах містян.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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За повідомленням міської ради, за попередніми даними, вибуховою хвилею пошкоджено 138 вікон у квартирах і під’їздах, а також 12 балконних блоків. Уже вивезено 21 кубометр уламків.

Комунальні служби відреагували оперативно. Працівники ЖКС заклеюють вибиті вікна, прибирають уламки, розчищають територію.

До робіт залучено близько 200 комунальників і 12 одиниць техніки: автовежі, самоскиди, екскаватори, підмітальні машини й трактор.

В Одесі пошкоджено медзаклад

Окрім цього, внаслідок дронової атаки РФ пошкоджено будівлю Центру первинної медико-санітарної допомоги Хаджибейського району. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері медзакладу.

Нагадаємо, російські дрони атакували Одесу, один із них влучив у багатоповерхівку, загинула людина, ще шестеро поранено. Також ми писали, що у Київському та Хаджибейському районах Одеси відкрили оперативні штаби.