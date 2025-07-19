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Головна Одеса Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 09:15
Атака дронами по Одесі: загиблі, поранені, руйнування
Зруйнований дроном будинок. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 19 липня російські дрони атакували Одесу. Один із них влучив у багатоповерхівку, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, загинула людина, ще кілька поранено. Поліція й рятувальники працювали всю ніч.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці трагедії та поспілкувалися з мешканцями зруйнованого будинку.

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Уламки вікон у дворі постраждалого будинку. Фото: Новини.LIVE

Росія атакувала Одесу: наслідки

Унаслідок чергового обстрілу Росії постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в Одесі — серед них багатоповерховий житловий будинок, приватне домоволодіння, магазини та транспорт. Після влучання дрона у дев’ятиповерхівку виникла пожежа, яку гасили десятки рятувальників разом з добровольцями. 

"Пожежа охопила поверхи з 6-го по 9-й. Рятувальники разом з добровольцями ліквідували вогонь, з палаючих квартир врятували 5 людей. На жаль, одна з врятованих жінок померла", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 2
Двір, у який влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE
Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 3
Розбитий будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мешканці згадують про нічну атаку

Мешканці, які пережили обстріл, розповідають, як провели ніч під звуки вибухів. Любов, мешканка сьомого поверху, згадує події з жахом.

"Було дуже страшно. Сиділи на 7-му поверсі, потім перебралися на 3-й, а далі спустилися на перший і перечекали там до відбою. У нас у квартирі постраждала лише стеля", — каже жінка.

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 4
Мешканка пошкодженого будинку Любов. Фото: Новини.LIVE
Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 4
Вибиті через влучання дрона вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Інший мешканець будинку, Віктор, каже, що раніше не вірив, що дрон може влучити в його будинок. Під час тривоги сиділи у коморі. 

"Сиділи у коморі між двома стінами, коли дрон влучив. В укриття не спускалися. Сюди ніколи не прилітало. Тепер усе змінилося", — додає Віктор.

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 5
Будинок, який постраждав в Одесі під час обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 6
Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE

Наразі поліція фіксує наслідки атаки та допомагає людям. Правоохоронці документують пошкодження, опитують свідків і забезпечують правопорядок на місцях. 

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 7
Вибите вікно в будинку. Фото: Новини.LIVE

За інформацією мерії, у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов цієї ночі поінформував, що на місто з різних напрямків летіли понад 20 безпілотників. Також ми писали, що окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області, зафіксовано значні руйнування та пожежі.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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