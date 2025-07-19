Атака дронами по Одесі: загиблі, поранені, руйнування

Зруйнований дроном будинок. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 19 липня російські дрони атакували Одесу. Один із них влучив у багатоповерхівку, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, загинула людина, ще кілька поранено. Поліція й рятувальники працювали всю ніч.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці трагедії та поспілкувалися з мешканцями зруйнованого будинку.

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Росія атакувала Одесу: наслідки

Унаслідок чергового обстрілу Росії постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в Одесі — серед них багатоповерховий житловий будинок, приватне домоволодіння, магазини та транспорт. Після влучання дрона у дев’ятиповерхівку виникла пожежа, яку гасили десятки рятувальників разом з добровольцями.

"Пожежа охопила поверхи з 6-го по 9-й. Рятувальники разом з добровольцями ліквідували вогонь, з палаючих квартир врятували 5 людей. На жаль, одна з врятованих жінок померла", — розповіла речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна.

Двір, у який влучив російський дрон. Фото: Новини.LIVE

Розбитий будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мешканці згадують про нічну атаку

Мешканці, які пережили обстріл, розповідають, як провели ніч під звуки вибухів. Любов, мешканка сьомого поверху, згадує події з жахом.

"Було дуже страшно. Сиділи на 7-му поверсі, потім перебралися на 3-й, а далі спустилися на перший і перечекали там до відбою. У нас у квартирі постраждала лише стеля", — каже жінка.

Мешканка пошкодженого будинку Любов. Фото: Новини.LIVE

Вибиті через влучання дрона вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Інший мешканець будинку, Віктор, каже, що раніше не вірив, що дрон може влучити в його будинок. Під час тривоги сиділи у коморі.

"Сиділи у коморі між двома стінами, коли дрон влучив. В укриття не спускалися. Сюди ніколи не прилітало. Тепер усе змінилося", — додає Віктор.

Будинок, який постраждав в Одесі під час обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований балкон. Фото: Новини.LIVE

Наразі поліція фіксує наслідки атаки та допомагає людям. Правоохоронці документують пошкодження, опитують свідків і забезпечують правопорядок на місцях.

Вибите вікно в будинку. Фото: Новини.LIVE

За інформацією мерії, у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов цієї ночі поінформував, що на місто з різних напрямків летіли понад 20 безпілотників. Також ми писали, що окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області, зафіксовано значні руйнування та пожежі.