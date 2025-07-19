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Главная Одесса Дрон попал в дом в Одессе — фото последствий атаки на утро

Дрон попал в дом в Одессе — фото последствий атаки на утро

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:15
Атака дронами по Одессе: погибшие, раненые, разрушения
Разрушенный дроном дом. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля российские дроны атаковали Одессу. Один из них попал в многоэтажку, вызвав масштабный пожар. Огонь охватил верхние этажи дома, погиб человек, еще несколько ранены. Полиция и спасатели работали всю ночь.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте трагедии и пообщались с жителями разрушенного дома.

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Обломки окон во дворе пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE

Россия атаковала Одессу: последствия

В результате очередного обстрела России пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Одессе — среди них многоэтажный жилой дом, частное домовладение, магазины и транспорт. После попадания дрона в девятиэтажку возник пожар, который тушили десятки спасателей вместе с добровольцами.

"Пожар охватил этажи с 6-го по 9-й. Спасатели вместе с добровольцами ликвидировали огонь, из горящих квартир спасли 5 человек. К сожалению, одна из спасенных женщин умерла", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

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Двор, в который попал российский дрон. Фото: Новини.LIVE
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Разбитый дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Жильцы вспоминают о ночной атаке

Жильцы, которые пережили обстрел, рассказывают, как провели ночь под звуки взрывов. Любовь, жительница седьмого этажа, вспоминает события с ужасом.

"Было очень страшно. Сидели на 7-м этаже, потом перебрались на 3-й, а дальше спустились на первый и переждали там до отбоя. У нас в квартире пострадал только потолок", — говорит женщина.

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 4
Жительница поврежденного дома Любовь. Фото: Новини.LIVE
Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 4
Выбитые из-за попадания дрона окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Другой житель дома, Виктор, говорит, что раньше не верил, что дрон может попасть в его дом. Во время тревоги сидели в кладовке.

"Сидели в кладовке между двумя стенами, когда дрон попал. В укрытие не спускались. Сюда никогда не прилетало. Теперь все изменилось", — добавляет Виктор.

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Дом, который пострадал в Одессе во время обстрела. Фото: Новини.LIVE
Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 6
Разрушенный балкон. Фото: Новини.LIVE

Сейчас полиция фиксирует последствия атаки и помогает людям. Правоохранители документируют повреждения, опрашивают свидетелей и обеспечивают правопорядок на местах.

Дрон влучив у будинок в Одесі — фото наслідків атаки на ранок - фото 7
Выбитое окно в доме. Фото: Новини.LIVE

По информации мэрии, в помещении детского сада, расположенного рядом с местом ликвидации последствий атаки, жителям поврежденных домов предоставляют временное убежище.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов этой ночью проинформировал, что на город с разных направлений летели более 20 беспилотников. Также мы писали, что оккупанты осуществили массированную атаку на Павлоград Днепропетровской области, зафиксированы значительные разрушения и пожары.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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