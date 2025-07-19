Атака дронами Одессы 19 июля - последствия обстрела

Ночная атака на Одессу — стали известны масштабы разрушений
В ночь на 19 июля Одесса снова подверглась массированной атаке дронов. В результате российского обстрела выбито более 130 окон в квартирах горожан.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Последствия атаки на Одессу
По сообщению городского совета, по предварительным данным, взрывной волной повреждено 138 окон в квартирах и подъездах, а также 12 балконных блоков. Уже вывезен 21 кубометр обломков.
Коммунальные службы отреагировали оперативно. Работники ЖКС заклеивают выбитые окна, убирают обломки, расчищают территорию.
К работам привлечено около 200 коммунальщиков и 12 единиц техники: автовышки, самосвалы, экскаваторы, подметальные машины и трактор.
В Одессе повреждено медучреждение
Кроме этого, в результате дроновой атаки РФ повреждено здание Центра первичной медико-санитарной помощи Хаджибейского района. Взрывной волной повреждены окна и двери медучреждения.
Напомним, российские дроны атаковали Одессу, один из них попал в многоэтажку, погиб человек, еще шестеро ранены. Также мы писали, что в Киевском и Хаджибейском районах Одессы открыли оперативные штабы.
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