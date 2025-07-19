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Главная Одесса Ночная атака на Одессу — стали известны масштабы разрушений

Ночная атака на Одессу — стали известны масштабы разрушений

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 15:25
Атака дронами Одессы 19 июля - последствия обстрела
Разрушенная дроном квартира в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 19 июля Одесса снова подверглась массированной атаке дронов. В результате российского обстрела выбито более 130 окон в квартирах горожан.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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По сообщению городского совета, по предварительным данным, взрывной волной повреждено 138 окон в квартирах и подъездах, а также 12 балконных блоков. Уже вывезен 21 кубометр обломков.

Коммунальные службы отреагировали оперативно. Работники ЖКС заклеивают выбитые окна, убирают обломки, расчищают территорию.

К работам привлечено около 200 коммунальщиков и 12 единиц техники: автовышки, самосвалы, экскаваторы, подметальные машины и трактор.

В Одессе повреждено медучреждение

Кроме этого, в результате дроновой атаки РФ повреждено здание Центра первичной медико-санитарной помощи Хаджибейского района. Взрывной волной повреждены окна и двери медучреждения.

Напомним, российские дроны атаковали Одессу, один из них попал в многоэтажку, погиб человек, еще шестеро ранены. Также мы писали, что в Киевском и Хаджибейском районах Одессы открыли оперативные штабы.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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