Допомога після обстрілу в Одесі — куди звернутися

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме
Після російської атаки в Київському та Хаджибейському районах Одеси відкрили оперативні штаби. Тут приймають звернення на допомогу та консультують щодо державної підтримки. Мешканці можуть звертатися особисто або телефоном.
Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де працює оперативний штаб в Одесі
У мерії повідомили, що у штабах приймають заяви на оформлення одноразової матеріальної допомоги в межах міської програми "Незламна Одеса". Також мешканців консультують, як зібрати пакет документів на відшкодування збитків через державну програму єВідновлення.
Постраждалі можуть звертатися безпосередньо до штабів або зателефонувати:
- до Київської райадміністрації — (048) 740-76-25
- до Хаджибейської райадміністрації — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17
Працюють телефони у робочі дні.
Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі. Також Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі серед поранених є дитина.
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