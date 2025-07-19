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Головна Одеса В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:25
Допомога після обстрілу в Одесі — куди звернутися
Робота оперативного штабу в Одесі. Фото: ОМР

Після російської атаки в Київському та Хаджибейському районах Одеси відкрили оперативні штаби. Тут приймають звернення на допомогу та консультують щодо державної підтримки. Мешканці можуть звертатися особисто або телефоном.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Повідомлення про роботу оперативного штабу. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де працює оперативний штаб в Одесі

У мерії повідомили, що у штабах приймають заяви на оформлення одноразової матеріальної допомоги в межах міської програми "Незламна Одеса". Також мешканців консультують, як зібрати пакет документів на відшкодування збитків через державну програму єВідновлення.

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 2
Представники оперативного штабу спілкуються з чоловіком. Фото: ОМР
В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 3
Представниця оперативного штабу в Одесі роз'яснює людям інформацію. Фото: ОМР

Постраждалі можуть звертатися безпосередньо до штабів або зателефонувати:

  • до Київської райадміністрації — (048) 740-76-25
  • до Хаджибейської райадміністрації — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17

Працюють телефони у робочі дні.

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 4
Оперативний штаб працює у Хаджибейському районі Одеси. Фото: ОМР
В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 5
Люди пишуть заяви. Фото: ОМР

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі. Також Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі серед поранених є дитина.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси допомога атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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