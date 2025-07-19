Допомога після обстрілу в Одесі — куди звернутися

Робота оперативного штабу в Одесі. Фото: ОМР

Після російської атаки в Київському та Хаджибейському районах Одеси відкрили оперативні штаби. Тут приймають звернення на допомогу та консультують щодо державної підтримки. Мешканці можуть звертатися особисто або телефоном.

Про це у суботу, 19 липня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення про роботу оперативного штабу. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де працює оперативний штаб в Одесі

У мерії повідомили, що у штабах приймають заяви на оформлення одноразової матеріальної допомоги в межах міської програми "Незламна Одеса". Також мешканців консультують, як зібрати пакет документів на відшкодування збитків через державну програму єВідновлення.

Представники оперативного штабу спілкуються з чоловіком. Фото: ОМР

Представниця оперативного штабу в Одесі роз'яснює людям інформацію. Фото: ОМР

Постраждалі можуть звертатися безпосередньо до штабів або зателефонувати:

до Київської райадміністрації — (048) 740-76-25

до Хаджибейської райадміністрації — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17

Працюють телефони у робочі дні.

Оперативний штаб працює у Хаджибейському районі Одеси. Фото: ОМР

Люди пишуть заяви. Фото: ОМР

Нагадаємо, унаслідок атаки на Одесу руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі. Також Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі серед поранених є дитина.