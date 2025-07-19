Помощь после обстрела в Одессе - куда обратиться после обстрела

Работа оперативного штаба в Одессе. Фото: ОГС

После российской атаки в Киевском и Хаджибейском районах Одессы открыли оперативные штабы. Здесь принимают обращения о помощи и консультируют по государственной поддержке. Жители могут обращаться лично или по телефону.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Сообщение о работе оперативного штаба. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где работает оперативный штаб в Одессе

В мэрии сообщили, что в штабах принимают заявления на оформление единовременной материальной помощи в рамках городской программы "Незламна Одеса". Также жителей консультируют, как собрать пакет документов на возмещение ущерба через государственную программу єВідновлення.

Представители оперативного штаба общаются с мужчиной. Фото: ОГС

Представительница оперативного штаба в Одессе разъясняет людям информацию. Фото: ОГС

Пострадавшие могут обращаться непосредственно в штабы или позвонить по телефону:

в Киевскую райадминистрацию — (048) 740-76-25

в Хаджибейскую райадминистрацию — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17

Работают телефоны в рабочие дни.

Оперативный штаб работает в Хаджибейском районе Одессы. Фото: ОГС

Люди пишут заявления. Фото: ОГС

Напомним, в результате атаки на Одессу разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома. Также Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе среди раненых есть ребенок.