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Главная Одесса В Одессе открыли штабы помощи после обстрелов — где именно

В Одессе открыли штабы помощи после обстрелов — где именно

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 11:25
Помощь после обстрела в Одессе - куда обратиться после обстрела
Работа оперативного штаба в Одессе. Фото: ОГС

После российской атаки в Киевском и Хаджибейском районах Одессы открыли оперативные штабы. Здесь принимают обращения о помощи и консультируют по государственной поддержке. Жители могут обращаться лично или по телефону.

Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение о работе оперативного штаба. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где работает оперативный штаб в Одессе

В мэрии сообщили, что в штабах принимают заявления на оформление единовременной материальной помощи в рамках городской программы "Незламна Одеса". Также жителей консультируют, как собрать пакет документов на возмещение ущерба через государственную программу єВідновлення.

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 2
Представители оперативного штаба общаются с мужчиной. Фото: ОГС
В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 3
Представительница оперативного штаба в Одессе разъясняет людям информацию. Фото: ОГС

Пострадавшие могут обращаться непосредственно в штабы или позвонить по телефону:

  • в Киевскую райадминистрацию — (048) 740-76-25
  • в Хаджибейскую райадминистрацию — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17

Работают телефоны в рабочие дни.

В Одесі відкрили штаби допомоги після обстрілу — де саме - фото 4
Оперативный штаб работает в Хаджибейском районе Одессы. Фото: ОГС
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Люди пишут заявления. Фото: ОГС

Напомним, в результате атаки на Одессу разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома. Также Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе среди раненых есть ребенок.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы помощь атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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