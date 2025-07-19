Помощь после обстрела в Одессе - куда обратиться после обстрела

В Одессе открыли штабы помощи после обстрелов — где именно
После российской атаки в Киевском и Хаджибейском районах Одессы открыли оперативные штабы. Здесь принимают обращения о помощи и консультируют по государственной поддержке. Жители могут обращаться лично или по телефону.
Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где работает оперативный штаб в Одессе
В мэрии сообщили, что в штабах принимают заявления на оформление единовременной материальной помощи в рамках городской программы "Незламна Одеса". Также жителей консультируют, как собрать пакет документов на возмещение ущерба через государственную программу єВідновлення.
Пострадавшие могут обращаться непосредственно в штабы или позвонить по телефону:
- в Киевскую райадминистрацию — (048) 740-76-25
- в Хаджибейскую райадминистрацию — (048) 752-96-16, (048) 752-96-17
Работают телефоны в рабочие дни.
Напомним, в результате атаки на Одессу разрушениям подверглись жилые дома, магазины, аптека и частные дома. Также Владимир Зеленский сообщил, что в Одессе среди раненых есть ребенок.
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