Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 10:25
Обстріл Одеси 19 липня — зруйновані будинки та крамниці
Зруйнований дроном магазин в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одеса вночі знову була під прицілом російських дронів. По місту за менш ніж годину прилетіло понад 20 безпілотників. Руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання дрона та зафільмували наслідки руйнувань.

Реклама
Читайте також:
Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 1
Руйнування у салоні краси в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Розбиті салони та аптеки в Одесі

Одеситка, чиє робоче місце постраждало внаслідок обстрілу, розповіла, що під час атаки перебувала в укритті. На щастя, тут ніхто не постраждав, але серйозно пошкоджено її робоче місце.

"Ми перебували в бомбосховищі, це моє робоче місце. Дуже шкода, що таке відбувається. Там наша душа. І хоча ніхто з нас не постраждав, це біда. Це ненависть з усієї глибини душі. Це просто нестерпно. Ми вкладаємо душу свою, а нас просто б’ють, вбивають, знищують. Це катастрофа. Дуже боляче і дуже шкода, що таке відбувається з нашим народом", — додає жінка.

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 2
Марина, її робоче місце постраждало внаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 3
Руйнування в магазині одягу. Фото: Новини.LIVE
Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 4
В приміщенні впала стеля. Фото: Новини.LIVE

Які руйнування в Одесі

За даними прокуратури, внаслідок нічного обстрілу Одеси частину міста понівечено. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, в одному з яких майже десять квартир знищено вщент.

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 5
Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE
Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 6
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Також пошкоджені приватні будинки, магазини, аптека, лабораторія, салон краси, кафе та легкові автомобілі. 

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 7
Вибиті вікна у будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок атаки загинула жінка, ще 6 місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань - фото 8
Вибите вікно у квартирі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі серед поранених є дитина. Також ми писали, що російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області. 

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації