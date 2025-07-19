Обстріл Одеси 19 липня — зруйновані будинки та крамниці

Росіяни б’ють по житлу і бізнесу одеситів — фото руйнувань
Одеса вночі знову була під прицілом російських дронів. По місту за менш ніж годину прилетіло понад 20 безпілотників. Руйнувань зазнали житлові будинки, магазини, аптека й приватні оселі.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання дрона та зафільмували наслідки руйнувань.
Розбиті салони та аптеки в Одесі
Одеситка, чиє робоче місце постраждало внаслідок обстрілу, розповіла, що під час атаки перебувала в укритті. На щастя, тут ніхто не постраждав, але серйозно пошкоджено її робоче місце.
"Ми перебували в бомбосховищі, це моє робоче місце. Дуже шкода, що таке відбувається. Там наша душа. І хоча ніхто з нас не постраждав, це біда. Це ненависть з усієї глибини душі. Це просто нестерпно. Ми вкладаємо душу свою, а нас просто б’ють, вбивають, знищують. Це катастрофа. Дуже боляче і дуже шкода, що таке відбувається з нашим народом", — додає жінка.
Які руйнування в Одесі
За даними прокуратури, внаслідок нічного обстрілу Одеси частину міста понівечено. Пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, в одному з яких майже десять квартир знищено вщент.
Також пошкоджені приватні будинки, магазини, аптека, лабораторія, салон краси, кафе та легкові автомобілі.
Внаслідок атаки загинула жінка, ще 6 місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості, їм надається медична допомога.
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що в Одесі серед поранених є дитина. Також ми писали, що російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на Павлоград Дніпропетровської області.
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