Обстріл Одеси 19 липня — пошкоджено житлові будинки

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували дронами Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки.

Про це у Telegram розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Кіпер уточнив, що всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що менше години тому в Одесі пролунало багато звуків вибухів. Військові фіксували в напрямку міста ворожі безпілотники.

Також ми писали, що цієї ночі на тлі атаки РФ по Києву, частина дрону впала на один із будинків. Обійшлося без пожежі та постраждалих.