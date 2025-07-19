Обстріл Одеси 19 липня — пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Одесу — пошкоджено житлові будинки
Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували дронами Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки.
Про це у Telegram розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Перші наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 19 липня
"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Кіпер уточнив, що всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що менше години тому в Одесі пролунало багато звуків вибухів. Військові фіксували в напрямку міста ворожі безпілотники.
Також ми писали, що цієї ночі на тлі атаки РФ по Києву, частина дрону впала на один із будинків. Обійшлося без пожежі та постраждалих.
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