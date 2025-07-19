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Головна Одеса Росіяни атакували Одесу — пошкоджено житлові будинки

Росіяни атакували Одесу — пошкоджено житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 01:06
Обстріл Одеси 19 липня — пошкоджено житлові будинки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Росіяни в ніч проти 19 липня масовано атакували дронами Одесу. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки.

Про це у Telegram розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, багатоквартирних житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Кіпер уточнив, що всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що менше години тому в Одесі пролунало багато звуків вибухів. Військові фіксували в напрямку міста ворожі безпілотники.

Також ми писали, що цієї ночі на тлі атаки РФ по Києву, частина дрону впала на один із будинків. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 інфраструктура Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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